Tarragona inicia el lunes la reforma de la carretera del polígono Francolí con una nueva rotonda

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Tarragona empezará el lunes 16 de marzo las obras de rehabilitación del firme de la carretera del polígono industrial Francolí, una actuación que también incluirá la construcción de una nueva rotonda y de un colector para mejorar el drenaje de la zona. Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre el inicio del vial y el Parque de Bomberos.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado la importancia de esta intervención asegurando que «por fin se dignificará el Polígono Francolí, uno de los puntos industriales estratégicos para la ciudad, que desde hacía masas años no recibía las inversiones que se merecía». Según ha remarcado, la obra tendrá un impacto positivo tanto para los trabajadores de la zona como para los ciudadanos que circulan habitualmente.

Las obras irán a cargo de la empresa Tecnofirmas y tienen un presupuesto de 664.144,8 euros (IVA incluido), con una duración prevista de unos tres meses. Además de renovar el pavimento de la vía, el proyecto prevé construir una nueva rotonda para mejorar el acceso al aparcamiento del EMT y la conexión con la autovía A-27.

También se creará un nuevo colector con el objetivo de mejorar las condiciones de drenaje de la zona, una actuación prevista dentro del Plan Director de Alcantarillado.

Con respecto a las afectaciones al tráfico, durante las primeras semanas y hasta Semana Santa se producirán cortes puntuales de carriles en ambos sentidos de la circulación. Posteriormente, se prevén desvíos provisionales que se irán comunicando a medida que avancen las obras.