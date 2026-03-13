Sergio Dalma actuará en el Tarraco Arena el 25 de abril con su nuevo tour

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El cantante catalán Sergio Dalma hará parada en Tarragona el próximo 25 de abril con su nuevo espectáculo 'Ritorno a Via Dalma', en un concierto previsto en el Tarraco Arena. La ciudad será una de las citas destacadas de esta gira que recorrerá varias ciudades de España durante los próximos meses.

El tour arrancará oficialmente el 14 de marzo en Donostia, en el Kursaal, con todas las entradas vendidas. Este será el punto de partida de una gira que ya cuenta con 36 conciertos confirmados por todo el país.

Sergio Dalma inicia esta nueva etapa artística con un espectáculo que rinde homenaje a la música italiana, una influencia que ha marcado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. El repertorio del concierto propone un recorrido por grandes canciones italianas reinterpretadas con su voz característica y con una puesta en escena cargada de emoción y nostalgia.

El cantante llega a este nuevo proyecto en un momento especialmente relevante de su carrera. Recientemente se ha convertido en el artista masculino más premiado de la historia de los Premios Dial después de recibir su duodécimo galardón en la edición del 2026, un reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria musical y a su estrecha relación con el público.

La gira pasará por algunas de las principales ciudades españolas y también formará parte de varios festivales de verano. El tour culminará con un gran concierto final previsto para el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. Las primeras fechas anunciadas ya han colgado el cartel de entradas agotadas, hecho que confirma la expectación que genera este nuevo proyecto del cantante.