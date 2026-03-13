Nueva concentración en Tarragona para reclamar la reapertura de dos líneas de I3

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un centenar de personas se concentraron ayer tarde ante los servicios territoriales de Educació en Tarragona para mostrar su apoyo a la reunión que mantenían representantes de las asociaciones de familias de alumnos (AFA) con el Departament d'Educació.

Las familias reclaman que se reconsidere el cierre de dos líneas de I3 en la Escola El Miracle y la Escola Pràctiques. También trasladaron otras reivindicaciones de la comunidad educativa de la ciudad.

Según explican fuentes de las familias participantes, el Departament habría asegurado que no cambiará la planificación actual, aunque se habría indicado que, si en la oferta final de plazas hay errores, se rectificarán y se ampliarán las plazas necesarias.

Con respecto a las líneas suprimidas estas «se podrían reabrir si la demanda global de la zona lo requiere, aunque primero se priorizará llenar las plazas vacantes de otras escuelas del mismo ámbito».

El resultado del encuentro no satisface a las familias, que esta tarde reanudarán las movilizaciones con una manifestación convocada también por docentes. La marcha empezará a las 18 h en la plaza Imperial Tàrraco.

A partir de las 17 h, varias columnas saldrán desde diferentes centros públicos de la ciudad. Algunos puntos de encuentro son la plaza Amèriques, el Anfiteatro y la calle Guillem Oliver.