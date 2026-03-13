Más estands y nuevas oportunidades en la 14a Feria de la Ocupación de Tarragona

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La 14.ª edición de la Feria de la Ocupación de Tarragona se volvió a consolidar ayer como una cita imprescindible en el territorio para las personas que buscan trabajo. El Recinto Ferial vivió este jueves una jornada con miles de personas recorriendo los estands en busca de una oportunidad laboral.

Este año, la feria ha alcanzado la participación más alta de su historia, con más de 100 empresas presentes y cerca de 700 puestos de trabajo ofrecidos en sectores diversos. En total, cerca de 4.000 personas pasaron por el recinto a lo largo de la mañana. Entre los visitantes había perfiles muy diversos: estudiantes que buscan la primera experiencia laboral, personas en paro o profesionales que quieren un cambio de rumbo en su carrera.

En el caso de Pablo Lozano, de 22 años, no era la primera vez que asistía a una Feria de la Ocupación. «He venido porque estoy buscando trabajo. Actualmente, estoy cursando un máster y me lo necesito pagar», explicaba. Graduado en Administración y Dirección de Empresas, busca una oportunidad vinculada en su ámbito: «Estoy buscando alguna cosa más relacionada con la contabilidad, que es el perfil con que salgo de la carrera». Durante la mañana, contactó con varias compañías y Empresas de Trabajo Temporal (ETT) presentes en la feria. «He hablado con Randstad, Adecco o Marlex, y también con empresas que buscan perfiles enfocados en la contabilidad», detallaba.

Los estands vinculados al turismo y las ETT concentraron algunas de las colas más largas. Desde el grupo Nimo Automoción, que participaba por segundo año en este acontecimiento, destacaron que la feria es «una oportunidad para conocer a muchos candidatos dentro de nuestra área geográfica».

La presidenta de la Cámara de Tarragona, Laura Roigé, valoró muy positivamente la jornada: «Hemos vuelto a superar las expectativas más optimistas gracias al apoyo del tejido productivo y la colaboración de los principales partners». En este sentido, aseguró que «seguimos trabajando para consolidar una propuesta que se ha convertido en la principal plataforma laboral del sur de Cataluña», expresando su satisfacción por el éxito de una iniciativa pionera y fuertemente arraigada en el territorio.