ECP quiere que los buses del EMT tengan un mando para controlar semáforos

El grupo municipal d'En Comú Podem plantea que los autobuses del EMT tengan preferencia semafórica en la ciudad. La formación expone que los chóferes podrían contar con un mando a distancia para evitar embusos en puntos sensibles de Tarragona. «Hay un grave problema con los buses en ciertos puntos, como la rotonda de Icomar. Todos los conductores lo dicen. Es un motivo de retrasos. Quizás es hora que les damos un mando para que puedan avanzar», indicó ayer Jordi Collado, portavoz de ECP, en rueda de prensa. «Entendemos que ir hacia los carriles bus es difícil por la cultura de la ciudad, pero tenemos que dar pasos adelante en este sentido si creemos en el transporte público. 12 millones de viajeros anuales no es ninguna broma», añadió Collado.

Otros entornos donde se plantea actuar hay la avenida Roma, la avenida Catalunya, la avenida Andorra, el corredor Colom-Prat de la Riba-Battestini o la calle Real. Se cree que así se podría incrementar al menos un 15% la velocidad comercial de los autobuses.

La formación hizo este planteamiento ayer en el marco de la presentación de las propuestas que han hecho al gobierno para modificar la nueva ordenación de líneas del EMT. La propuesta d'En Comú Podem plantea adaptar el servicio a los horarios reales de trabajo, reforzar los ejes troncales entre barrios e implantar medidas de prioridad para el bus que permitan aumentar la velocidad comercial y reducir los tiempos de trayecto. Proponen coordinar el servicio con la Autoridad Portuaria, el AEQT y las asociaciones empresariales de los polígonos para ajustar la movilidad a turnos habituales de trabajo como los de las 6 h, 14 h y 22 h en polígonos industriales o las 8 h, 15 h, 18 h y 00 h en zonas comerciales.

Ir a trabajar en bus

«Se tienen que establecer horarios que tengan sentido para que los tarraconenses que trabajen a los polígonos puedan ir en bus», dijo Collado. Más allá, la formación considera que hace falta mantener la L6 como «línea estructural» entre Campclar y Sant Pere i Sant Pau y crear la L60 como «línea complementaria» con función de lanzadera. La formación defensa que estas propuestas pueden implementarse progresivamente con evaluaciones periódicas basadas en «datos reales» de movilidad y con diálogo con trabajadores, empresas y vecindario.