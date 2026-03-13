Comella Llum: arte efímero contra la oscuridad

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este viernes se inaugura una nueva edición del festival Comella Llum, una cita que promueve el encuentro entre estudiantes de arte, artistas y público mediante instalaciones lumínicas efímeras creadas por alumnos de escuelas de arte. La exposición, además, tiene como sede un espacio singular cargado de valor artístico. Se trata del Espacio Comella Escultura Natura, situado en Tarragona, y que es un museo al aire libre que acoge las instalaciones escultóricas del artista Rufino Mesa.

Este festival nació en el 2023 por iniciativa de la Escuela de Arte y Diseño Lonja de Barcelona, con la idea de ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de afrontar proyectos reales en el ámbito de la creación artística y el diseño, a partir de proyectos que vincularan las tradiciones artesanales y las nuevas tecnologías. El año pasado se sumó la Escuela de Arte y Diseño de la Diputació en Tarragona. Concretamente, el alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Aplicadas en el Muro, que participó compartiendo el proyecto con estudiantes de la Lonja y con participantes internacionales de instituciones como la Technische Hochschule Rosenheim (Alemania) y la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán, así como con los niños del Niu de la Comella.

Este año, el proyecto incorpora estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia y de la Escuela de Arte Ondulara de Tàrrega. En total se podrán ver seis instalaciones creadas por el alumnado de la Lonja, una instalación de los estudiantes de Tarragona, otra de la escuela de Tàrrega y un proyecto de mapping procedente de Valencia. En esta edición los de Tarragona han trabajado las piezas dentro del módulo de vitrales y han sido tutorizados por Àlvar Calvet. El programa incluirá también otras propuestas artísticas. Así, el viernes y sábado, estudiantes de la Lonja presentarán una performance con lectura de textos creados por los mismos alumnos. El domingo, el recorrido por el parque escultórico se completará con la participación del artista tarraconense Hombre Caracola, que guiará al público en un paseo performativo.

Según explica la responsable del proyecto, Amparo Garcia, el objetivo principal de la iniciativa es llevar el aprendizaje fuera del aula: «La idea es enfrentar al alumnado a proyectos reales para que los trabajos no se queden sólo como un ejercicio de clase. Tienen que vivir todo el proceso: instalar la obra, controlar que funcione, gestionar los nervios y el estrés... Es una experiencia muy próxima a lo que encontrarán en su vida profesional». Garcia destaca también que cada instalación parte de una mirada personal del estudiante. Aunque muchas propuestas mantienen una relación con la naturaleza —en diálogo con el entorno del parque escultórico—, no se impone ninguna temática común: «Cada uno escoge el tema que quiere trabajar, aquello que vive o aquello que más le interesa».

El parque escultórico acogerá esta fiesta de la luz todo el fin de semana a partir de las 19.30 h y la entrada es gratuita. El Espacio Comella, Escultura y Naturaleza es dentro del término de Tarragona, a 3 km de la ciudad, muy cerca del barrio de Sant Pere i Sant Pau. Se llega por la carretera del Pont d'Armentera, antes de la AP-7.