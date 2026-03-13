El Ayuntamiento adelanta obras en el asfaltado por el paso del Tour de Francia

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona adelanta obras en el asfaltado por toda la ciudad por la llegada del Tour de Francia. El consistorio ha licitado las obras de adecuación del recorrido por el centro de Tarragona, que tienen un presupuesto base de licitación con IVA de 186.828 euros. Hay que recordar que la ciudad acogerá la salida de la segunda etapa del Tour el domingo 5 de julio. «El paso de un acontecimiento internacional como el Tour es una gran oportunidad para proyectar Tarragona en el mundo y queremos que la ciudad presente su mejor imagen. En este caso, lo que hacemos es adelantar actuaciones que ya estaban previstas dentro del Plan de Asfaltado municipal para tener las calles a punto», señala Nacho García, conseller de Territori.

Se actuará en más de una decena de puntos de la ciudad, donde prinicipalment se harán tareas de rehabilitación del firme. En algunos casos, se arreglarán los laterales de las carreteras o se crearán nuevos accesos.

Prioridad para la organización

Estas obras sueño habituales en los municipios que acogen la prueba ciclista más prestigiosa del mundo. Unos doscientos ciclistas participarán en esta edición del Tour y el buen estado de las vías es una prioridad para los organizadores. En Barcelona, la Diputación ha activado una licitación conjunta para municipios donde pasará la prueba ciclista. Una formula que en Tarragona se descarta. «Nos hemos puesto a disposición de los municipios afectados con el fin de darlos apoyo en todas las tareas que hay que hacer en las vías de su titularidad, y que para el tipo de intervención a hacer posiblemente se podrá resolver a nivel municipal», indican desde la Diputación de Tarragona. «Les vías por donde transcurre la prueba en nuestra demarcación son de titularidad municipal, de la Generalitat y del Estado, por lo tanto las actuaciones a hacer corresponden a los titulares de cada vía. Aunque contarán con el apoyo de la Diputación por la realización de estas actuaciones concretas», añaden desde la administración supramunicipal.

Nacho García: «Queremos que la ciudad presente su mejor imagen»

190 países

La exposición que tendrá la ciudad con la salida de la etapa es excepcional, ya que 190 países siguen la prueba por televisión. Con respecto al impacto económico, se puede pegar de referencia la salida del Tour del 2023 al País Vasc. En aquella ocasión, el impacto supuso unos 104 millones de euros.