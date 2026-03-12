Tarragona acogerá el Rotary Green Meeting este sábado

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona acogerá el sábado el Rotary Green Meeting, un congreso que reunirá empresas, instituciones y representantes de la sociedad civil con el objetivo de generar propuestas concretas en materia de sostenibilidad y transición energética. La jornada, organizada por los clubs Rotary de Tarragona y Costa Daurada, tendrá lugar en el Museo del Puerto y contará con la participación de expertos de diferentes ámbitos que ofrecerán una visión transversal sobre los retos ambientales.

El acto empezará a las 9 de la mañana con la bienvenida de Josep Maria Buqueras, gobernador del Distrito 2202 de Rotary, y Ramon Corretgé, responsable de Medio Ambiente del mismo distrito. Acto seguido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Santiago J. Castellà, ofrecerá la conferencia inaugural, centrada en el papel de Tarragona como hub industrial y en el potencial de la industria eólica marina flotante en el Mediterráneo.

El programa incluirá varias ponencias sobre sostenibilidad, entre las cuales habrá «Pesca neta. Por un mar Mediterráneo sin residuos», a cargo de Xavier Domènech, secretario de la Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Tarragona; la intervención del biólogo Jesús Ortiz sobre la conservación de ecosistemas; «La fragilidad del Delta del Ebro», con Josep Maria Franquet; y «el compromiso del sector químico de Tarragona con la descarbonización», presentada por Maria Mas, directora gerente del AEQT. Durante el acontecimiento, el Rotary Club también entregará el Premio Educación Verde 2026 a la Escuela Riu Clar por su proyecto «Huerto educativo por el clima».

El congreso se cerrará con el parlamento institucional del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Posteriormente, la actividad se trasladará al Refugio 1 del Muelle de Costa, donde, a las 14 horas, se colocará y se inaugurará el Pal per la Pau de Rotary, un monumento internacional que simboliza el compromiso con la convivencia y la cooperación global. El acto contará con una intervención de Yasmina Cánovas, empresaria y candidata al Premio Nobel de la Paz 2024, que reflexionará sobre la relación entre la paz y la protección del medio ambiente.

Espacio de reflexión

El presidente del Rotary Club de Tarragona, Paco Monguió, explica que el Green Meeting se enmarca en el compromiso por la sostenibilidad que la institución impulsa a escala internacional: «Estamos presentes además de 200 países, con 45.000 clubs y cerca de un millón y medio miembros. Hay unos parámetros que son comunes a toda la organización y uno de estos es la conservación del medio ambiente». En este sentido, explica que esta iniciativa se puso en marcha el año pasado con encuentros en Gerona y en el Maresme y este año llega a la Costa Daurada con la voluntad de seguir ampliando las áreas de «concienciación» y «reflexión».