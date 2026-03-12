El Mercado Central de Tarragona celebrará su 9.º aniversario repartiendo pastel este sábado

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Mercado Central de Tarragona empezará este fin de semana las celebraciones de su 9.º aniversario con una acción dirigida a la ciudadanía. Este sábado 14 de marzo, los paradistas repartirán trozos de pastel gratuitos a los clientes que presenten un tique de compra, en una iniciativa pensada para compartir la conmemoración con los visitantes del mercado.

Las raciones, que serán de crema catalana y elaboradas por Cal Jan, se podrán recoger en la cocina del mercado a partir de las 8.30 horas y hasta que se agoten las existencias. La acción forma parte de los actos previos a la celebración del aniversario de la reforma del edificio, que se conmemorará oficialmente el próximo lunes 16 de marzo.

La jornada coincidirá también con otra efeméride destacada: los 43 años de la inauguración del Mercado de Torreforta. Para celebrarlo, los paradistas de este mercado han organizado el sorteo de cinco entradas dobles para visitar PortAventura, que se han repartido entre sus clientes coincidiendo con la víspera del aniversario.

La presidenta de Mercados de Tarragona y consejera de Comercio y Turismo del Ayuntamiento, Montse Adan, ha puesto en valor el papel de los mercados como espacios sociales y de convivencia. Según ha destacado, tanto el Mercado Central como el de Torreforta son un ejemplo de la implicación de los paradistas y de su conexión con la ciudadanía.

Los actos culminarán el lunes con la celebración conjunta de los dos aniversarios, cuando se soplarán las velas de un pastel compartido y se anunciarán nuevas acciones vinculadas a los mercados de la ciudad.