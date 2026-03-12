Joan XXIII se consolida como referente en una cirugía que evita segundas operaciones por piedras en la vesícula

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona se ha consolidado como uno de los centros del Estado con más experiencia en una técnica quirúrgica que permite tratar en una sola intervención las piedras en la vesícula y en el conducto biliar. Esta patología es bastante habitual y puede llegar a afectar hasta un 20% de la población.

Tradicionalmente, este problema se resolvía en dos fases: primero mediante una o varias endoscopias para limpiar el conducto biliar y, posteriormente, con una operación para extraer la vesícula. El nuevo abordaje permite hacer todo el proceso en un único acto quirúrgico, hecho que evita múltiples intervenciones e ingresos hospitalarios, reduce el riesgo de complicaciones y facilita una recuperación más rápida para los pacientes.

En la última década, el centro tarraconense ha llevado a cabo más de 250 cirugías con esta técnica, con una media de una treintena anual. Aunque la evidencia científica avala sus beneficios, sólo aproximadamente un 11% de los cirujanos del Estado lo aplican de manera habitual.

Según el cirujano hepatobiliopancreático Eric Llàcer, la combinación de laparoscopia y colangioscopia permite visualizar toda la vía biliar desde el interior y extraer directamente las piedras del colédoco, además de aplicar técnicas avanzadas como la litotrípsia. Esta experiencia ha convertido el hospital en impulsor del Registro nacional de cirugía laparoscópica de la vía biliar y en organizador de un curso de formación especializada que este año llega a su décima edición.