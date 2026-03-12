La Fira de l’Ocupació de Tarragona atrae cerca de 4.000 personas y ofrece 700 puestos de trabajo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cerca de 4.000 personas han pasado por la XIV edición de la La Fira de l’Ocupació organizado por la Cambra de Tarragona, celebrada en el Recinto Firal de la ciudad, donde un centenar de empresas han ofrecido hasta 700 oportunidades laborales en sectores mucho diversos.

La presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, ha valorado muy positivamente la respuesta del público y del tejido empresarial. «Hemos vuelto a superar las expectativas más optimistas gracias al apoyo del tejido productivo, de la gente que confía en la capacidad de organización de la corporación y a la colaboración activa de los principales partners», ha afirmado. Entre estos colaboradores hay la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Tarragona, el Puerto de Tarragona, la Federación AEHT y ASESA.

La iniciativa, que ya partía con cifras récord de participación empresarial, se ha consolidado como un espacio de encuentro directo entre empresas que necesitan incorporar personal y personas que buscan trabajo o quieren mejorar su situación laboral. El formato de la fira facilita el contacto entre las dos partes mediante entrevistas, reuniones e intercambios de información en un entorno organizado y dinámico.

La jornada también se ha complementado con actividades paralelas, como tres charlas motivacionales de carácter práctico. Entre ellas destaca la del comunicador Óscar Martínez, que ha ofrecido una ponencia titulada 'Com tenir èxit en una entrevista de feina'.

Una de las novedades de esta edición ha sido la participación de los institutos Pere Martell i Vidal y Barraquer. Los alumnos del ciclo formativo de Vídeo DJ de Pere Martell han dinamizado el espacio con música en directo, mientras que estudiantes del ciclo de Asistencia a la Dirección de Vidal i Barraquer han colaborado en varias tareas de organización del acontecimiento. Según Roigé, en un contexto marcado por la transformación digital y las nuevas oportunidades profesionales, iniciativas como esta contribuyen a dinamizar la economía de las comarcas de Tarragona.