El Festival Dixieland de Tarragona programa cerca de cincuenta propuestas de artistas locales e internacionales

El Festival Dixieland Tarragona volverá a llenar de música las calles de la capital tarraconense del 16 al 19 de abril. En la 31.ª edición, los organizadores han programado casi cincuenta actos, con más propuestas de calle que nunca, y con artistas locales e internacionales, procedentes de catorce países.

Entre las novedades de este año, está el intercambio con el Festival Jazz Antiguo de Sitges y un nuevo espectáculo que combina circo y dixie de la compañía Trajín de Tarí, de Cambrils, al lado de Chuma Brothers, de Tanzania. Con el nombre de Circus Wheel Dixieland, ofrecerán un espectáculo que emulará el movimiento de los barcos de vapor y las ruedas con el cual los hacían navegar por el Misisipi.

Durante los cuatro días del festival, el jazz tradicional sonará por todos los rincones de la ciudad, desde las calles del centro, la Parte Alta, la Parte Baja, el puerto en el Valle del Arrebatamiento, pasando por los barrios de Sant Pere y Sant Pau, Torreforta y Bonavista. También se han programado actividades en el Teatro Tarragona y en el Almacén, entre otros. Con respecto a las actuaciones de calle serán tantos grupos locales como internacionales. Entre ellos destacan la Big Bike Orchestra venidos de Polonia y los serbios Elvis Bajramovic Orkestar, ganadores de la Trompeta de Oro del festival de Guča 2025.

Big Bike Orchestra ofrecerá un concierto en movimiento, donde al público lo tendrá que seguir en bicicleta o similar. El espectáculo arrancará del punto de ante la Autoridad Portuaria, coincidiendo con la inauguración del nuevo Parque del Puerto. Con respecto al intercambio con el Festival Jazz Antiguo de Sitges, la consejera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos ha explicado que un grupo tarraconense actuará en Sitges y uno de Sitges en la ciudad. Así, este año Stromboli Jazz Band irá a Sitges y South Side Stompers en Tarragona.

En esta edición, también se han programado cuatro espectáculos de pago, uno cada noche. El primero será Sara Dowling & Ignasi Terraza previsto en el Teatro Tarragona, el cual irá precedido de un coloquio en torno a los Derechos Culturales a Palestina y como las artes escénicas son formas de resistencia y reivindicación. El resto de las propuestas son Anggie Obin Quintet en el Teatro el Almacén, el 20.º aniversario de la Sant Andreu Jazz Band y Èlia Bastida Quartet en el Auditorio de la Diputación domingo.

En paralelo, se hará un nuevo maratón de baile swing, con clase, música en directo y DJ a Marina Port Tarraco y el habitual Picnic Dixie del domingo. Se repite también la jam session, espacio de encuentro entre los músicos locales habituales del festival y los que nos visitan de fuera para esta edición.

Asimismo, el viernes 17 de abril, se presentará el documental El hombre orquesta La aventura de los músicos catalanes en América en el Teatro Tarragona. El filme habla sobre la emigración durante la dictadura y contará con presencia del director y del músico protagonista, Jesús Peyrón. Después de la proyección se abrirá un debate.