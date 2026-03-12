Las familias de I3 llevan a Educació el rechazo al cierre de líneas en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Les familias afectadas por el cierre de dos líneas de I3 en Tarragona se reunirán esta tarde con los Servicios Territoriales de Educació para expresar su malestar y exigir la recuperación de estas plazas públicas, así como trasladar otras reivindicaciones de la comunidad educativa de la ciudad. Ya hace una semana que más de un centenar de familias se movilizan contra esta supresión, que concretamente afecta a la Escola El Miracle y la Escola Pràctiques.

La indignación nace a raíz de la publicación de la oferta inicial de plazas para el curso 2026-2027, conocida pocos días antes del inicio del periodo de preinscripciones. Aparte de la reducción de plazas, la comunidad protesta también contra la nueva zonificación de I3, «implantada sin consenso», y reclama la activación de nuevas líneas en 1.º de ESO en los institutos públicos.

Estas y otras demandas se recogen en un manifiesto conjunto firmado por las AFA y profesionales de los centros educativos de la ciudad. El documento se entregará mañana durante el encuentro, junto con un millar de firmas.

El escrito también denuncia «el favorecimiento» por parte del departamento de Educació a los centros concertados, y la «falsa bajada de ratios», que finalmente se «acaban llenando de matrícula viva». También carga contra «el incumplimiento flagrante» de lo que establece la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que fija como objetivo destinar el 6% del PIB a educación.

Exigen, además, actuaciones urgentes para resolver «carencias estructurales que hace años que arrastran centros» como la Escola Marcel·lí Domingo, la Escola Pau Delclòs y de la Escola El Miracle, así como una «apuesta real» por la escuela inclusiva, entre otros.

«Queremos una respuesta clara antes de que acaben las preinscripciones y tener garantizada una plaza pública de proximidad. No tendríamos que estar sufriendo hasta el último momento, pendientes de si se liberan plazas», señala Fanny Asencio, miembro de la Plataforma de Familias de I3 e impulsora de la recogida de firmas. Coincidiendo con la reunión, las familias han convocado una concentración ante los Servicios Territoriales de Educació a las 17.45 h.

Huelga de profesores

Paralelamente, los docentes de Tarragona están llamados a huelga el próximo martes, en el marco de una semana de paradas convocadas por varios sindicatos que rechazan el acuerdo firmado el lunes por el Govern con CCOO y UGT, ya que consideran que las mejoras laborales pactadas son suficientes. Denuncian, así, que estas no compensan la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el profesorado en los últimos años. Las protestas culminarán el viernes con una jornada de huelga en toda Cataluña.