ERC reclama al Gobierno transparencia sobre las limitaciones de velocidad en las vías de tren de Tarragona

Esquerra Republicana ha reclamado al gobierno español más transparencia sobre el estado del servicio ferroviario en la demarcación de Tarragona. Los representantes del partido han registrado varias preguntas en el Congreso y en el Senado para conocer las limitaciones temporales de velocidad que afectan actualmente a la red ferroviaria y que pueden tener un impacto directo en el servicio de Rodalies.

La senadora tarraconense Laura Castel y el diputado Jordi Salvador han instado al ejecutivo a facilitar el listado completo de estas restricciones vigentes a las líneas ferroviarias de la provincia. Según señalan, muchas de estas limitaciones son consecuencia de una falta de mantenimiento y de inversión en la infraestructura, hecho que repercute en la calidad del servicio y en los tiempos de trayecto de miles de usuarios.

Además, los republicanos también han pedido explicaciones sobre el bloqueo de un portal web impulsada por el colectivo de usuarios Dignidad en las Vías, que proporcionaba información sobre el estado real de la red de Rodalies en Cataluña. La senadora Laura Castel ha preguntado si la actuación de ADIF se ajusta a los principios de transparencia y acceso a la información pública que tienen que cumplir las instituciones.

Desde de ERC consideran que esta situación puede generar un precedente preocupante con respecto al acceso a datos de interés público, especialmente en un contexto marcado por las incidencias recurrentes al servicio ferroviario catalán. Por eso, defienden que garantizar el acceso a esta información es clave para entender los problemas de la red y reforzar la confianza de los usuarios en el sistema ferroviario.