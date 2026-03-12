En Comú Podem propone una nueva red de bus en Tarragona centrada en los barrios y los centros de trabajo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de En Comú Podem ha presentado un conjunto de propuestas para transformar la red de autobuses urbanos de Tarragona con el objetivo de hacerla más útil para la movilidad cotidiana. La formación apuesta para adaptar el transporte público a los horarios laborales, reforzar las conexiones entre barrios e impulsar medidas que permitan mejorar la velocidad y la fiabilidad del servicio.

Una de las principales novedades de la propuesta es incorporar la perspectiva laboral en la planificación del transporte público. En este sentido, el documento plantea ajustar horarios y frecuencias a las entradas y salidas de los principales centros de trabajo del territorio, coordinando el servicio con entidades como la Autoridad Portuaria, el AEQT o las asociaciones empresariales de los polígonos industriales. El objetivo es facilitar los desplazamientos en turnos habituales como los de las 6.00, 14.00 o 22.00 horas en zonas industriales, o los de las 8.00, 15.00, 18.00 y 00.00 horas en áreas comerciales.

En este marco, la formación plantea la creación de líneas con orientación laboral que conecten polígonos como Riu Clar, Entrevías, Francolí o Les Gabarras con diferentes puntos de la ciudad. Estas líneas funcionarían con servicios exprés en horas punta y con una señalización específica bajo el concepto de 'Bus Trabajo'.

La propuesta también pone el acento al mejorar la velocidad del servicio con la implantación de carriles bus y sistemas de prioridad semafórica en algunos de los principales ejes viales de la ciudad, como las avenidas de Roma, Cataluña y Andorra, el corredor Colom-Prat de la Riba-Batestini o la calle Real. Según la formación, estas medidas podrían incrementar al menos un 15% la velocidad comercial de los autobuses.

Entre otras medidas, el documento plantea reforzar la conectividad entre barrios con ajustes en líneas existentes, como mantener la L6 como eje estructural entre Campclar y Sant Pere i Sant Pau y crear la L60 como línea complementaria. También se propone reforzar la L55 como eje norte-centro, ampliar algunas líneas hasta la estación de tren y mejorar las conexiones con equipamientos como el tanatorio municipal, el Complejo Educativo o diferentes instalaciones deportivas.

Finalmente, en Comú Podem apuesta para ampliar y ordenar la cobertura horaria del servicio, con una franja mínima entre las 5.30 y las 23.30 horas en días laborables, un modelo específico para los fines de semana y una ampliación del servicio nocturno con intervalos máximos de 45 minutos. La formación defiende que estas medidas permitirían disponer de una red de bus más clara, rápida y adaptada a la vida diaria de la ciudadanía.