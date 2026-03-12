El CODITA alerta que el dolor menstrual incapacitante puede esconder endometriosis

El Colegio Oficial de Enfermeras de Tarragona (CODITA) alerta de que el dolor menstrual incapacitante puede esconder endometriosis. Esta es una patología inflamatoria que se produce cuando el tejido similar al del endometrio crece fuera del útero y provoca síntomas como dolor menstrual intenso, dolor durante las relaciones sexuales, fatiga o problemas de fertilidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva, una cifra que equivale cerca de 190 millones de mujeres al mundo. El organismo reivindica el papel clave de las comadronas tarraconenses en la detección precoz de esta enfermedad y en el acompañamiento a las mujeres. También lamenta que el diagnóstico «a menudo llega tarde».

Según el Departament de Salut, 33 de cada 100 mujeres con dolor pelviano agudo y hasta 50 de cada 100 mujeres con esterilidad pueden presentar endometriosis. En adolescentes sintomáticas, la prevalencia de la endometriosis es del 49% cuando hay dolor pelviano crónico y del 75% cuando el dolor no responde a tratamiento médico. A pesar de esta prevalencia, el diagnóstico, indican desde CODITA, a menudo llega tarde.

De hecho, varios estudios señalan que el retraso diagnóstico puede situarse entre siete y diez años, en parte porque el dolor menstrual continúa normalizado socialmente. «Durante muchos años se ha transmitido la idea de que la regla tiene que hacer daño, pero un dolor que impide hacer vida normal no es normal y se tiene que consultar», ha afirmado la comadrona de CODITA, Gemma Martínez. La dismenorrea, el dolor asociado a la menstruación, también es muy frecuente. Según estudios epidemiológicos, entre el 50% y el 90% de las mujeres jóvenes experimentan dolor menstrual, que en muchos casos es ligero, pero cuando impide estudiar, trabajar o hacer vida social, puede ser una señal de alerta.

La comadrona, pieza clave

Según el Colegio, en muchos casos, la comadrona es la primera profesional sanitaria a quien las mujeres explican que sufren dolor menstrual intenso. Este primer contacto es «clave» para detectar posibles signos de endometriosis. «En la consulta, la comadrona valora la intensidad del dolor, si responde en los analgésicos habituales y si se acompaña de otros síntomas, como dolor en las relaciones sexuales, molestias digestivas o afectación de la vida cotidiana», ha explicado Martínez.

Desde los servicios de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR), las comadronas también participan en el seguimiento de tratamientos hormonales de baja complejidad, como los anticonceptivos orales o el dispositivo intrauterino con levonorgestrel (DIU hormonal), que pueden ayudar a reducir los síntomas. Al mismo tiempo, estas profesionales pueden activar la derivación hacia unidades especializadas cuando los síntomas sugieren un posible caso de endometriosis compleja. Esta coordinación asistencial es esencial para reducir el retraso diagnóstico y evitar complicaciones, especialmente das con deseo gestacional.

El impacto en la salud mental

Por otra parte, el dolor crónico asociado a la endometriosis puede tener consecuencias psicológicas «importantes». Varios estudios científicos han observado una prevalencia más elevada de ansiedad, depresión y estrés emocional en mujeres con esta enfermedad, especialmente cuando el diagnóstico se retrasa o el dolor interfiere en la vida diaria. «El dolor crónico no sólo afecta al cuerpo, también impacta en el estado de ánimo y en la calidad de vida», ha subrayado Martínez.

Por eso, desde CODITA destacan el papel fundamental de las comadronas en la identificación del dolor y en su prevención. También por los consejos que dan sobre alimentación antiinflamatoria: priorizar fruta, verdura, fibra y alimentos ricos en omega-3, y reducir carnes rojas, alcohol y cafeína, azúcares refinados y grasas trans; o en la importancia de hacer ejercicio físico. Además, desde el organismo remarcan que las comadronas velan por el bienestar emocional. «Somos una pieza clave para romper el silencio en torno al dolor menstrual y ayudar a las mujeres a recibir la atención que necesitan», ha cerrado Martínez.