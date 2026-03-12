Cerca de 700 donaciones de sangre en los campus y sedes de la URV en una cuarta edición de récord

El Banco de Sangre y de Tejidos (BST) y la Universidad Rovira y Virgili (URV) han conseguido 686 donaciones durante este mes de febrero en los campus y sedes de la universidad. En esta cuarta campaña, las dos instituciones han superado de largo las cifras de las anteriores ediciones, con 581 el año pasado, 481 en el 2024, y 581 en el 2025, alcanzando este año el récord.

El maratón de donantes jóvenes es un objetivo estratégico para el Banco de Sangre y Tejidos para incorporar nuevos donantes y asegurar el relevo generacional. De hecho, destacan al 44% de los participantes de esta edición han dado sangre por primera vez. Además, un 71% de los que han dado sangre eran jóvenes de entre 18 y 24 años, y un 64% eran mujeres.

Este año, se han hecho 686 donaciones de sangre en las once campañas y 48 inscripciones al registro de donantes de muelle de hueso. En concreto, se han hecho campañas en los campus Cataluña (219 donantes), Sescelades (229), en Tarragona; en el campus Bellissens (21) y en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (45), en Reus; en el Campus Tierras del Ebro (80), a Tortosa, y a las sedes del Baix Penedès (27), a Coma-ruga, y del Alt Penedès (65), en Vilafranca. Como es habitual, más de cuarenta estudiantes de los grados en Enfermería y en Medicina han colaborado en la campaña como voluntarios. Además de promoverla, se han encargado de hacer el primer cribado de los donantes.