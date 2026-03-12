El Ayuntamiento licita las obras de transformación de la Rambla Nova

En la zona más próxima al balcón se hará un dibujo en forma de mural que contendrá un escudo de la ciudad y la palabra ‘Naltros’.AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Tarragona ha licitado las obras para transformar y peatonalitzar definitivamente el tramo más icónico de la Rambla Nova, entre la calle Roger de Llúria y la calle Girona. Los trabajos tienen un presupuesto base de licitación de 171.177 euros, con IVA. La previsión del trabajo es de unas cinco semanas. La idea inicial del consistorio era que la intervención estuviera terminada y pudiera lucir para Sant Jordi. El proyecto transformará en gran medida el entorno de una forma artística.

En la zona más próxima al balcón se hará un dibujo en forma de mural que contendrá un escudo de la ciudad y la palabra ‘Naltros’, como símbolo del vocabulario tarraconense. El proyecto pretende poner en valor este espacio de la ciudad y afectará a la zona lateral donde ahora está la calzada, que se pavimentará de color sepia simulando baldosa hidráulica y se pintarán los retratos de 28 personajes que han tenido un papel relevante en la historia de la ciudad. Algunos de estos son Minerva, Esperidió, Sant Fructuós y Rosa Venes. El diseño fue a cargo de Edu Polo.

Pilones retráctiles

Para la regulación del acceso del tráfico al tramo de calzada objeto de la transformación vial se colocarán dos pilones retráctiles, concretamente una en la entrada, esquina calle Roger de Llúria y una segunda en la salida, a la esquina calle Girona. Se permitirá únicamente el paso de vehículos de servicios y de emergencia y el paso autorizado a particulares en situaciones excepcionales.

El plazo de ejecución de los trabajos en la rambla será de cinco semanas

Proyecto polémico

Esta iniciativa por parte del consistorio no ha sido absenta de polémica. Algunos de los residentes de la zona cuestionaron la necesidad de una nueva zona para peatones. La principal reclamación de los vecinos es que sus vehículos privados puedan acceder a la zona ahora destinada sólo a peatones para poder llevar a cabo acciones como recoger personas mayores, entre otros. También muestran su rechazo al aumento de la capacidad de las terrazas de los bares desde la puesta en marcha de la iniciativa, aunque desde el consistorio se aseguró de que no ganarían terreno. En el consejo plenario del pasado diciembre, el grupo municipal del PP presentó una moción para acabar con la peatonalització de la primera coca de la Rambla Nueva. PSC, Juntos y los tres consellers no adscritos votaron en contra mientras que ERC y ECP se abstuvieron.