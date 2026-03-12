Una asociación avisa de que la manifestación de Vox en Bonavista «señala» al colectivo musulmán

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La Unitat Contra el Fascisme i el Racisme (UCFR) en el Campo de Tarragona avisa de que la convocatoria de Vox en Tarragona el próximo 18 de marzo, en el barrio de Bonavista, sólo quiere «señalar» y «atacar» al colectivo musulmán. Desde la entidad recuerdan que la fecha escogida «no es casual», ya que coincide con el final del Ramadán. «Utilizar este día para promover una movilización política que señala una comunidad concreta es una provocación intolerable que busca generar confrontación», apuntan. La asociación impulsa un manifiesto contra la manifestación del partido de ultraderecha y hace un llamamiento a otras entidades a adherirse.

Desde el UCFR alertan del «relato» del partido de extrema derecha para «crear una falsa alarma social y romper los vínculos de convivencia». «Ya hemos visto estrategias similares en otros lugares del Estado, como Torre Pacheco, donde este tipo de discursos sólo han servido para alimentar el miedo, el conflicto y la división social», insisten.