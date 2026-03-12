El artista Marcel·lí Antúnez Roca expone en Tarragona una década de proyectos comunitarios centrados en la luz y la naturaleza

El artista Marcel·lí Antúnez Roca expone una década de proyectos colaborativos sobre la luz y la naturaleza, en una muestra que se inaugura el sábado en el Tinglado 2 del Muelle de Costa de Tarragona. 'Llum, Natura Centrum Este' es la primera exposición inmersiva conjunta entre el Mèdol-Centre de Artes Contemporáneas de Tarragona y el Puerto de Tarragona, que cuenta con más de 320 obras de diferentes formatos.

Según Antúnez, los últimos diez años ha ejercido un "diálogo rico" con diferentes colectivos que han participado en el proceso creativo. Entre los trece proyectos expuestos se incluye la biografía gráfica del campesino naturista Luz de la Selva, hecha con pinturas del alumnado de la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona. La exposición se podrá visitar hasta el 24 de mayo.