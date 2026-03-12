Más de 20.000 personas han pasado por el Museo de las Matemáticas de Cataluña en Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Museo de Matemáticas de Cataluña (MMACA) ha recibido más de 20.000 visitas en el primer año desde su apertura en Tarragona. Durante el curso 2024-2025, visitaron el equipamiento más de 6.500 alumnos de centros educativos de la demarcación de Tarragona y Lleida y más de 1.200 de público general.

Este sábado, coincidiendo con el Día Internacional de las Matemáticas -también conocido como el Día Pi-, se inauguró una nueva sala en la primera planta del Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET). Este nuevo espacio contará con tres secciones diferentes donde los visitantes podrán resolver retos que conectan las matemáticas con la arquitectura o bien resolver una selección de enigmas manipulativos que combinan la estrategia y el ingenio.

Para celebrar su primer aniversario, el MMACA también ha programado tres talleres familiares diferentes para que niños y familias disfruten de unas matemáticas lúdicas y participativas. Con respecto a este curso, el museo ya ha recibido 10.500 visitas escolares y se prevé acabar con unas 14.000. Con respecto a las visitas familiares, se han registrado 1.500. «Todo un éxito de participación que indica que se doblarán las cifras del curso pasado», han señalado.