Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La V edición del Festival TETA de Tarragona contará con Vanessa Martin y Lia Kali como cabezas de cartel. El certamen feminista se celebrará en el Auditorio Camp de Mart los días 29 y 30 de mayo. También actuarán Queralt Lahoz, Sandra Monfort, Marisa Valle Roso, Alondra, Poncelam y Maria Fort.

La quinta edición del festival llega para reivindicarse como proyecto de ciudad, «un espacio que ha sabido crecer, evolucionar y acarrear complicidades desde el feminismo, la cultura y la celebración», aseguran desde la organización.

Imagen promocional de Lia Kali.Cedida

Bajo el lema Més veus, més ritme, més futur, el TETAFEST celebra la trayectoria recurrida y refuerza su apuesta para seguir siendo un espacio vivo, abierto y en movimiento.

El Camp de Mart de Tarragona acogerá una nuevamente la cita, ofreciendo un escenario exterior incomparable, donde el legado histórico de Tarragona se convierte en el telón de fondo ideal para rendir homenaje y hacer brillar el talento femenino.

El 29 de mayo el TETAFEST dará el pistoletazo de salida al certamen con un cartel de lujo, encabezado por las voces más influyentes y rompedoras de la escena musical actual. Abrirá el festival la tarraconense Maria Fort (19,45 h). Seguirá Sandra Monfort (20.30 h), Poncelam (21,30 h) y Queralt Lahoz (22,30 h). Mientras que la artista revelación, Lia Kali (00 h), cerrará la jornada.

El 30 de mayo la artista asturiana Marisa Valle Roso abrirá la segunda jornada del TETAFEST (20 h) seguida de ALONDRA (21 h) y Vanesa Martin (22.30 h), una de las artistas más queridas del panorama musical español.

El sábado 30 de mayo a la hora del vermú (12 h) los jardines del Camp de Mart será escenario de la sesión musical que ofrecerá Señora DJ (Raquel Rodríguez de Vilagarcía d'Arousa). La noche cerrará con la actuación de Les que Faltaband.

PreTETA tendrá continuidad dentro del mismo Festival Teta con el Espacio Alianzas, una zona viva destinada a dar visibilidad a entidades e iniciativas lideradas por mujeres y a facilitar que el público descubra proyectos, se acerque y pueda sumarse.

Las entradas para el festival estarán disponibles a partir del 12 de marzo al precio de 23 €/28 €/33 € para el ticket del viernes (incluye gastos de gestión y seguro cancelación), 43 €/48 €/53 € para el ticket del sábado (incluye gastos de gestión y seguro cancelación) y el abono de los dos días a 53 €/58 €/63 € (incluye gastos de gestión y seguro cancelación) en venta en https://www.tetafest.com/.