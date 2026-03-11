Tarragona promueve su patrimonio a través de un proyecto de videodanza

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Patronato Municipal de Turismo y la Tarragona Film Office promocionarán la ciudad con el proyecto El cos contemporani a la Tarragona eterna, impulsado con la colaboración de los bailarines y coreógrafos Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo. Se trata de una propuesta audiovisual donde el patrimonio y la danza son los protagonistas, explorando algunos de los espacios más emblemáticos de Tarragona desde una perspectiva artística y contemporánea.

El proyecto se concreta en cinco piezas de videodanza que reflexionan sobre la relación entre aquello efímero y aquello permanente, explorando el paso del tiempo, la memoria y las diferentes etapas de la vida. Los vídeos se han grabado en cinco espacios emblemáticos: el Pont del Diable (Los pilares de la amistad), el Pretori (El vértigo de un futuro abierto), el Circo romano (El camino trazado, experiencia y confianza), el Anfiteatro (La soledad valiente) y las Murallas (La esencia que nunca muere).

Según explicó Sagardoy, «esta propuesta habita el silencio del patrimonio romano de Tarragona para darle ve a través del movimiento». «Este proyecto es una invitación a mirar nuestro patrimonio no como recuerdos de un pasado, sino como el espejo de una condición humana que, a pesar de su fragilidad, aspira a la eternidad», afirmó por su parte la consellera de Turismo, Montse Adan.