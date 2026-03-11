Tarragona presenta la programación de la Primavera Literaria 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha dado el pistoletazo de salida a la Primavera Literaria 2026, un ciclo que durante los próximos cuatro meses llenará la ciudad de actividades para fomentar la lectura y acercar la literatura a la ciudadanía. La programación está impulsada por la Casa de las Letras de la consejería de Cultura de l'Ajuntament, con la colaboración de varios agentes culturales vinculados al mundo literario.

La consejera de Cultura, Sandra Ramos, ha presentado la iniciativa acompañada de representantes del sector de las letras de la ciudad y ha destacado el trabajo conjunto para ofrecer una programación diversa, alineada con el Plan municipal de fomento de la lectura. Este plan concibe la lectura como un derecho fundamental y promueve el acceso equitativo, la creación literaria y el trabajo en red entre los diferentes agentes culturales.

Este año, la programación tendrá como figura central la escritora tarraconense Olga Xirinacs, coincidiendo con su 90 cumpleaños. Entre las actividades previstas hay diferentes actos de homenaje, como la presencia de su imagen y poemas en autobuses del EMT con motivo del Día Mundial de la Poesía, la reedición del libro Zona marítima y un acto conmemorativo en el Teatro Tarragona el próximo 11 de mayo.

La Primavera Literaria culminará el 6 de junio con la gala de los Premios Literarios Ciudad de Tarragona, dedicada también a la autora. Además, el programa incluirá talleres, clubs de lectura accesibles y actividades educativas como el proyecto 'De la poesía catalana a la música urbana', que reunirá centenares de alumnos de centros educativos de la ciudad.

La Primavera Literaria incluye muchas otras actividades, algunas de ellas focalizadas en nuevas líneas de actuación raíz del Plan Municipal de Fomento de la Lectura. Es el caso del Taller de dibujo para jóvenes, una forma de fomentar la lectura incorporando lenguajes artísticas o el ciclo de clubs de lectura accesible en colaboración con el Hogar Municipal de Personas Mayores del barrio de Sant Pere i Sant Pau.

El 10 de abril en la plaza de Pilar Pradells de Torreforta tendrá lugar el espectáculo final de la actividad ‘De la poesía catalana a la música urbana’, en el cual, de la mano de Versembrant Escola Popular, más de 400 alumnos de 1.º y 2.º de ESO del Instituto Torreforta, el Instituto Campclar, la Escuela Juan XXIII y La Salle de Torreforta han participado en talleres prácticos donde han aprendido a musicar poemas y grabarlos. En esta fiesta abierta a todo el mundo se podrá ver el resultado.

Durante esta Primavera también se presentará el libro 'Cendra' de Grazzia Deledda, obra ganadora del 25.º premio de traducción Vidal Alcover, al cuidado de Mercè Ubach.