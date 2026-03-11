El Pla de Barris para la Part Baixa de Tarragona arranca con el visto bueno de los vecinos

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Pla de Barris i Villes que tiene que impulsar la transformación de la Part Baixa de Tarragona ya está oficialmente en marcha después de la resolución definitiva de la Generalitat del pasado 2 de marzo. Así, el Ayuntamiento presentó este lunes el proyecto a los vecinos y entidades del barrio en una reunión informativa donde se explicaron las principales actuaciones previstas dentro de un plan que movilizará 25 millones de euros en cinco años. En el encuentro participaron al conseller de Urbanismo, Nacho García, la consellera de Servicios Sociales, Cecilia Mangini, y la consellera de Promoción Económica y regidora de la Part Baixa, Montse Adan.

Después de años de reclamaciones, los vecinos reciben el proyecto con una mezcla de esperanza y prudencia. «El balance es positivo, pero la gente todavía es un poco escéptica porque llevamos muchos años batallando», admite Mari Carmen Puig, presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio del Port. «Así y todo, creo que la reunión hizo ver a muchos que eso ahora ya es una realidad: se tiene el dinero y se tiene que hacer», añade.

Entre las actuaciones que generan más expectación entre los vecinos destaca el nuevo colector de pluviales, una infraestructura destinada a evitar inundaciones en episodios de lluvias intensas, una problemática histórica en el barrio. «Es muy importante para nosotros. Es una necesidad que llevamos reivindicando muchísimos años», observa. García afirmaba durante la reunión que «ya se está avanzando» en este proyecto.

También se valora la transformación del Eje Unió-Prim-Apodaca, con una inversión de 3,1 millones de euros. «Creemos que dará mucha vida al barrio. Hace dos años que se remodeló la calle Orosi y lo hemos notado muchísimo, esperamos un efecto similar», asegura la presidenta.

La redacción del proyecto ya salió a licitación hace un par de semanas, y el plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 31 de marzo. «Hay vecinos que se quejan porque hay cosas que han quedado fuera. Evidentemente, nos gustaría que se arreglaran todas las aceras del barrio y no sólo las de algunas calles, por ejemplo. Pero sabemos que estas cosas se acabarán haciendo aunque no se incluyan en el plan», comenta la presidenta. «Al fin y al cabo estamos bastante satisfechos y tenemos ganas de ver los cambios que hace tanto tiempo que pedimos», concluye.

El proyecto prevé un total de 34 actuaciones con un presupuesto global de 25 millones de euros para los próximos cinco años, financiados a partes iguales por la Generalitat y el Ayuntamiento. El plan se divide en tres grandes ejes.

El primero incluye las transformaciones físicas en ámbitos como el urbanismo, la vivienda o la eficiencia energética e hídrica; el segundo está dedicado a la transición ecológica y a actuaciones vinculadas a la emergencia climática y la infraestructura verde; y el tercero incorpora acciones sociocomunitarias para reducir desigualdades e impulsar la educación, la salud y el empleo.

Los próximas pasos

«Después de la resolución definitiva ya ponemos en marcha toda la maquinaria para hacer realidad el cambio en la Part Baixa», afirma García. Una de las primeras acciones, indica, será la constitución de la oficina técnica. «También estamos trabajando en el proyecto de la cubierta del Palau de Congresos. Además, próximamente se empezará a trabajar en la parte social, con la constitución de los grupos de trabajo entre técnicos y ciudadanía. En abril se reunirá la comisión de evaluación por primera vez», apunta.

El plan también incluye actuaciones como la urbanización del entorno del Teatro Romano, la mejora del entorno de la estación de trenes con la instalación de un ascensor entre Pompeu Fabra y Pons d'Icart, o la creación de un nuevo espacio verde en la zona de Zamenhoff. Además, se prevén varias líneas de ayudas para rehabilitar viviendas, mejorar la eficiencia energética e instalar ascensores para eliminar barreras arquitectónicas.