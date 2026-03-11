Pablo Alborán actuará en la Tarraco Arena en agosto

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El cantautor malagueño Pablo Alborán, uno de los artistas más importantes de la música pop en español de las últimas dos décadas, actuará en la CaixaBank Tarraco Arena el próximo 1 de agosto de 2026, en el marco de su ambiciosa gira Global Tour KM0.

Después del éxito rotundo de su nuevo álbum KM0 y de las diversas fechas anunciadas en grandes escenarios de España y de todo el mundo, esta actuación en Tarragona se presenta como una de las citas más esperadas del verano musical en Cataluña. El espectáculo recorrerá tanto sus grandes clásicos como los temas más emblemáticos de su séptimo proyecto discográfico, que simboliza un retorno creativo al «kilómetro cero» de sus emociones musicales, con una propuesta escénica íntima y potente que conecta con el público en cada nota.

Este concierto forma parte del Global Tour KM0, la gira más ambiciosa de la carrera de Alborán hasta ahora, que lo está llevando por varios países de Europa, América Latina y los Estados Unidos después de la presentación del nuevo álbum. El tour ha sido destacado tanto por la crítica como por el público por su recorrido emocional a través de quince años de carrera y por su enfoque artístico renovado, sin perder la conexión íntima con sus seguidores.

Las entradas se pueden conseguir a partir del jueves a las 12 horas a través de la web de la Tarraco Arena.