Illa promete el despliegue del servicio de atención continuada del ictus en Tarragona «lo más pronto posible»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido este miércoles que el despliegue del servicio de atención continuada del ictus en Tarragona y en el conjunto del territorio se llevará a cabo «lo más pronto posible».

Durante la sesión de control en respuesta al grupo parlamentario de los Comuns, el jefe del ejecutivo ha asegurado que la Consejería de Salut está trabajando «para dar a conocer el calendario», que dependerá «de la disponibilidad de profesionales con garantías para poder dar un buen servicio». El anuncio llega después de las protestas a la capital tarraconense para exigir el servicio en el hospital Joan XXIII.

Durante la intervención de la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en la sesión de control ha argumentado que «cuando una persona sufre un ictus cada minuto cuenta y, sobre todo, sabemos que las secuelas dependen en gran medida del tiempo que esta persona es atendida. Por lo tanto, el tiempo de acceso, la inmediatez a una atención especializada cómo es la trombectomía las 24 horas del día, los siete días de la semana, porque uno no puede decidir cuando sufre un ictus, no puede depender de en qué demarcación vivos ni de códigos postales, como pasa ahora. No puede ser que haya catalanes de primera y de segunda». Por eso ha explicado que «el despliegue del servicio de ictus las 24 horas y los siete días de la semana en el Hospital Joan XXIII es una reivindicación del territorio, de los profesionales, de los Ayuntamientos y de la ciudadanía que se manifestó el pasado 1 de marzo. Es una necesidad real para el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre».

Finalmente, Albiach ha reclamado un paso adelante a Salvador Illa y ha expresado que «sabemos que es un tema más de reorganización del servicio en Cataluña y de impulsar un plan de formación de los profesionales», por eso ha pedido que se explique el calendario para implantar el servicio en la demarcación.