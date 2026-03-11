El director técnico de la química Messer pide anular el 'caso Montoro' por vulneración de derechos

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

El director técnico de la química Messer, a quien los Mossos d'Esquadra intervinieron un correo clave para abrir la investigación al exministro Cristóbal Montoro para legislar a favor de empresas gasistas a cambio de dinero, ha pedido la nulidad de la causa al sostener que se obtuvo su mensaje de forma ilícita.

Así lo sostiene la defensa de Rubén F. en un recurso, al qué ha tenido acceso EFE, en el que pide a la Audiencia de Tarragona que anule la causa en la que el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona mantiene imputado al exministro de Hacienda del PP y varios de sus socios en Equipo Económico, el bufete que supuestamente utilizaban para beneficiar gasistas con reformas legislativas, a cambio de dinero.

En la misma línea que la defensa de Equipo Económico, Rubén F. pide a la Audiencia que se anule la causa porque entiende que el correo clave que se le intervino en un registro en 2017 en la empresa Messer estaba acotado a la construcción de una planta en El Morell entre el 2007 y el 2009.

La investigación en Equipo Económico, que se mantuvo en secreto hasta el año pasado, arrancó en 2018 a raíz del «hallazgo casual», según el juez, del correo en que Rubén F. le comentaba a su director general en diciembre del 2013: «La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro».

A raíz del contenido de aquel correo, los Mossos alertaron al juez de que era «fácil» concluir que Messer contrató a Equipo Económico por las relaciones de sus miembros con altos cargos de la administración del Estado, cosa que los situaba en una «posición privilegiada» para interceder con el gobierno central en defensa de los intereses de las empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

En su recurso, Rubén F. pide a la Audiencia de Tarragona que acuerde la «nulidad radical» de la causa, ya que la investigación «se ha levantado sobre la base de una flagrante infracción» de sus derechos fundamentales, en una «práctica policial ilícita» al intervenirse su correos en noviembre del 2017 aunque no estaban vinculados a la causa para la que se autorizó el registro.

«La teórica hallazgo casual al origen de esta causa fue fruto de un acceso indiscriminado, no autorizado y, por lo tanto, ilícito a todas las comunicaciones» de Rubén F., sostiene el recurso, que alega que se infringió el derecho a la «intimidad y a la privacidad» del director técnico sin el «debido amparo legal».

Según la defensa, los Mossos «desobedecieron» la orden judicial que amparaba su acceso «exclusivamente» a la documentación que tuviera relación directa con la investigación vinculada a la planta del Morell, hecho que provoca la «ilicitud» de todo lo que se intervino.

Los Mossos, según el escrito, optaron por «no someterse a las normas que rigen el proceso penal» y aprovecharon un registro acotado a la planta del Morell para obtener de manera «indiscriminada y con ánimo prospectivo» información de otra causa, cosa que es una «práctica policial del todo inaceptable» y «vicia de nulidad radical» el proceso.

Según el escrito, los Mossos intervinieron y visualizaron muchos correos electrónicos desconectados del objeto de investigación, con títulos como «Impuesto Eléctrico», «Carta de encargo de asociación de fabricantes de gases» o «RV: Oferta Equipo Económico» que «sin necesidad de una especial habilidad deductiva», ya revelaban su distancia con la construcción de la planta de Messer.

«Y aquí queremos ser claros para que no haya equívocos y se reconduzca el argumentario a la teoría del 'hallazgo casual': una cosa es que se reúna casualmente un correo e incluso se visualice el mismo para entenderse relacionado con la investigación en curso y otra muy diferente es que se apoderen indiscriminadamente de datos y se acceda a todos ellos a pesar de su evidente desconexión con el objeto de la investigación -que es lo que aquí pasó-», subraya.

En este sentido, insiste en que no se trata de «hechos que aparecen fortuitos a los ojos de la policía», sino de «una verdadera inquisición general y la revisión íntegra de las comunicaciones producidas a lo largo de la vida profesional» de Rubén F., «sin filtro, sin retención, sin nada que lo limite».