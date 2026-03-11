La Cámara de Tarragona aplaza la misión comercial en el Irak por el conflicto en el Oriente Medio

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Cámara de Tarragona ha decidido aplazar la misión comercial que tenía prevista en el Irak |para este abril. «No hay vuelos. Es un problema para organizar las agendas. Ahora mismo, fruto de todo el conflicto en Irán, no se dan las condiciones para ir», explica Roberto Barros, director de Internacional de la Cámara y líder de las misiones. El objetivo era facilitar el acceso a nuevas oportunidades comerciales al país. La Cámara también tiene previstos también viajes de trabajo a Jordania y en el Líbano en junio y ahora mismo no se sabe si podrán ir. «Nadie sabe cómo acabará todo eso y cuándo se alargará. Al final, aquello verdaderamente importante no son las misiones en sí, sino el impacto que está teniendo en las empresas», expone Barros. Hay compañías que no están presentando presupuestos porque no saben cómo acabará repercutiendo el conflicto a sus costes de producción. Esta es la mayor incidencia», añade. La intención de la entidad es, una vez se den las circunstancias adecuadas, poder viajar al Oriente Medio, donde también se habían programando acciones en Dubái o el Omán. «Estamos acostumbrados a movernos por entornos inciertos», dice Barros. Tanto así que el año pasado un conflicto bélico en Libia les enganchó en plena misión comercial. Durante ciertos días no pudieron salir del país y tuvieron que esperar en un hotel.

La Cámara de Tarragona se ha especializado los últimos años en el continente africano y para este año tenía previstas una cuarentena de misiones. De hecho, la Cámara sueño los únicos que llevan compañías a países como el Congo, Ruanda o Zambia. Cámaras de toda España llevan empresas a la cámara tarraconense para que establezcan contactos en el África.

El programa de las misiones de la entidad pone un énfasis especial en el África subsahariana, que concentra el mayor número de misiones, con destinos como Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Benín, Togo, Nigeria, Ghana, Uganda, Ruanda, Etiopía, Sudáfrica, Mozambique o Kenia, entre otros. Este enfoque responde al creciente potencial económico y comercial del continente africano y al interés de las empresas tarraconenses por diversificar mercados.

Por todo el mundo

En América del Sur, el calendario incluye missiones Uruguay y Paraguay. El programa también prevé misiones al Magreb, con viajes a Túnez y Marruecos, y a Asia, con visitas comerciales a Kazajistán, Uzbekistán, Indonesia y Vietnam. Les misiones comerciales de la Cámara de Tarragona son multisectoriales y están abiertas a exportadores venidos de todo el Estado.