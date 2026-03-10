Tres intoxicados por humo durante un incendio en un piso en la Rambla Ponent de Campclar

Imagen de los bomberos en la Rambla de Ponent, donde ha quemado un piso.Bombers

Publicado por Shaila Cid

Tres personas han sido atendidas por intoxicación de monóxido de carbono durante un incendio en un piso en la Rambla de Ponent de Campclar de Tarragona. El aviso lo han recibido a las 05.03 horas y se han desplazado cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat y la Guardia Urbana de Tarragona.

Según explica Bombers, el piso situado en la primera planta del bloque de planta baja más tres plantas superiores ha quemado completamente y la escalera del bloque ha quedado afectada por humo. Los bomberos han ordenado a los vecinos que se confinaran en el interior de los pisos.

Los bomberos han evacuado a tres personas con capucha de rescate de dos pisos, que han sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Dos han sido dadas de alta in situ mientras que la otra ha sido trasladada hasta el Hospital Joan XXIII.

La Guardia Urbana de Tarragona también se ha personado en el lugar para regular el tráfico en la zona, ya que la Rambla Ponent ha quedado cortada en el tramo final, el que toca a la N-340.