Tarragona, escenario de dos grandes producciones de Netflix y Amazon Prime: 'Néro' y 'Blade runner'

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Tarragona Film Office ha trabajado este 2025 en más de 80 producciones que han supuesto 140 días de rodaje y sesiones fotográficas en la ciudad.

Con respecto a grandes producciones, el año pasado se rodó la serie 33 Días y el largometraje Viaje en el país de los blancos todo grabado en la antigua prisión. De Netflix se ha estrenado Néro, con secuencias rodadas en el Pla de la Seu. También se grabó la serie Blade runner de Amazon Prime en el Port, que todavía no se ha estrenado, así como varios anuncios, que se podrán ver próximamente.

La consejera y Presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Montse Adan, afianza el éxito de este ente, después de casi 16 años, siendo «un modelo que funciona con ventanilla única y que es el único referente municipal que facilita el trabajo del productor o localizador ya que agiliza los trámites y las consultas».

Desde la oficina se coordina con el resto de departamentos del Ayuntamiento que sueño necesarios para permitir los rodajes en la vía pública, así como otras necesidades que se desprenden.

Adan ha continuado «en los últimos años Tarragona ha posicionado entre los municipios catalanes que más producciones han acogido», yendo a los primeros puestos en el ranking de número de producciones audiovisuales de la Catalunya Film Commission, siendo Tarragona uno de los municipios que más producciones registra fuera del área metropolitana de Barcelona. Según la Catalunya Film Comission (ICEC-Generalitat de Cataluña), que coordina la red de municipios (actualmente más de 200) en la cual la Tarragona Film Office está adherida, es el modelo que tendrían que seguir todos los municipios.

Nuevo proyecto audiovisual con la danza como hilo conductor

En el marco del balance de la Tarragona Film Office se ha presentado un proyecto coordinado conjuntamente con el Patronato Municipal de Turismo y los bailarines Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo, El cos contemporani a la Tarragona eterna.

Este es un proyecto donde la piedra y la piel se funden para reflexionar sobre la conexión entre aquello efímero y aquello eterno, entre fragilidad y perdurabilidad, el paso del tiempo y la memoria. Son cinco piezas de videodansa para recorrer cinco etapas de la vida, donde el patrimonio se convierte en humano y el movimiento anhela perdurar en el tiempo.

El objetivo es doble: invitar a las nuevas generaciones a descubrir su propia historia a través de la danza contemporánea y reivindicar la memoria como un elemento vivo. Porque el tiempo nos cincela como a la piedra y, aunque la danza sea efímera, quizás el legado que deja al alma también es para siempre.

Los vídeos se han grabado en el Pont del Diable, con Els pilars de l'amistat; en el Pretori con El vertigen d'un futur obert; el circo romano con El camí traçat, experiència i confiança; el Anfiteatro con La soledat valent y en las Murallas con L'essència que mai no mor.

Según su autora, Arantxa Sagardoy, «esta propuesta de videodanza habita el silencio del patrimonio romano de Tarragona para darle ve a través del movimiento». En un viaje visual por cinco espacios icónicos, el proyecto traza un recorrido vital que va desde la solidez de los primeros vínculos hasta la trascendencia del alma.

En resumen, la consejera ha finalizado que «este proyecto es una invitación a mirar nuestro patrimonio no como recuerdos de un pasado, sino como el espejo de una condición humana que, a pesar de su fragilidad, aspira a la eternidad».