Miguel Àngel Bové, economista de la URV: «La subida de precios acabará afectando a los alimentos y la electricidad»

La subida de precios del petróleo, derivada por la guerra abierta por Israel y los Estados Unidos en Irán, acabará repercutiendo las tarifas de los alimentos y de la electricidad. «El problema es la duración del conflicto, que ya se apunta que se puede alargar durante meses. La gran consecuencia puede ser una crisis global, que afectará a los precios,» explica Miguel Àngel Bové, director de la Cátedra de Economía y profesor de la Universidad Rovira i Virgili. Bové augura que, delante de este escenario, los bancos centrales tendrán que actuar para parar el aumento de la inflación. Acabará afectando. Al fin y al cabo, el mercado del petróleo es el mercado mundial. Si en el Golfo Pérsico se atacan las refinerías o no pasan los barcos por el Estrecho de Ormuz, la falta de oferta hará disparar más los precios», afirma Bové. Con todo, el primer desencadenante será el aumento de los precios del transporte de las compañías. La pregunta es hasta donde llegará este aumento de tarifas. «Puede haber alguna rebaja del IVA o la aplicación de bonificaciones por parte del Gobierno, pero no es la solución. Sería un parche que acabaría repercutiendo también en las finanzas públicas», expone al profesor.

Hasta los 150 dólares el barril

Desde Catar ya se afirma que el precio del barril de Brent, el petróleo de referencia a Europa, puede llegar hasta los 150 dólares. Durante la madrugada de domingo a lunes llegó a subir más del 28%, junto a los 119,50 dólares. Si subiera más, podríamos volver a ver la gasolina a dos euros en las gasolineras. También afecta en las grandes compañías y sus planes de futuro. Si tienen grandes inversiones previstas, seguramente esperen a ver cómo acaba evolucionando el conflicto», indicó Bové. Los países del G7 mostraron ayer su disposición a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados y eso incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas. Así lo afirmaron en un comunicado los ministros de Finanzas del Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. En el texto, subrayan la importancia de mantener «rutas comerciales seguras» y afirman que seguirán vigilando la situación. «Estamos monitorando de cerca como podemos estabilizar el mercado y estudiaremos todas las medidas, incluida, si hiciera falta, la liberación de reservas estratégicas», dijo Roland Lescure, ministro francés de Economía. Lescure también hizo un llamamiento a la «tranquilidad» e insistió en que los socios del G7 se están «coordinando» ante los efectos de la guerra. «Europa tiene que intentar disminuir su dependencia energética, pero no tiene una posición fácil para hacerlo», concluye Bové.

