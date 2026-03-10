El Hospital Joan XXIII apuesta por la ecografía clínica para mejorar el diagnóstico de los pacientes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona está potenciando el uso de la ecografía clínica como herramienta para reforzar la atención a los pacientes. Esta técnica, conocida como POCUS (Point-of-Care Ultrasound), permite a los profesionales sanitarios obtener información rápida durante la misma exploración del paciente, facilitando así una valoración más inmediata y precisa, especialmente en situaciones de urgencia o de mayor complejidad clínica.

A diferencia de las ecografías convencionales, esta práctica no las sustituye, sino que actúa como un complemento dentro de la exploración física. El objetivo es ayudar al profesional a confirmar sospechas clínicas, orientar el diagnóstico o decidir los siguientes pasos en la atención médica del paciente.

En los últimos años, cada vez son más los profesionales del centro que se han formado en esta técnica, que se ha ido incorporando progresivamente en diferentes servicios del hospital, como las urgencias, la unidad de críticos o la medicina interna.

Este impulso a la formación y la innovación también se reflejará en la celebración en Tarragona del V Congreso WinFocus España y el I Congreso Mediterráneo, los días 20 y 21 de marzo. El encuentro reunirá a cerca de 150 profesionales sanitarios de varios ámbitos asistenciales —como hospitales, geriatría, atención intermedia o servicios de emergencias— procedentes de diferentes puntos del Estado y también del ámbito internacional.

El congreso incluirá sesiones divulgativas y talleres prácticos con expertos internacionales, y abordará el uso de la ecografía clínica en situaciones frecuentes como la insuficiencia cardiaca, la disnea, el choque o la atención al paciente de edad avanzada, con un enfoque práctico adaptado a la realidad asistencial.