El Gobierno aprueba la propuesta estatal para abrir cinco nuevos juzgados en la ciudad

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado la propuesta inicial del Ministerio de Justicia para abrir cinco nuevos juzgados a Tarragona este año. El ejecutivo estatal envió una propuesta inicial y ahora desde Cataluña se ha contestado al planteamiento. La Audiencia ganaría también una plaza y Reus, Valls y el Vendrell también se reforzarían. En la capital se abrirán dos juzgados civiles, uno mercantil, uno penal y uno social. En Reus, uno social, en Valls, uno civil y de instrucción, de igual forma que en el Vendrell. A nivel de todo el país, la coincidencia con la propuesta ministerial es de 56 ubicaciones, pero hay 35 modificaciones. La propuesta se basa en criterios como el número de asuntos ingresados, la saturación de cada partido judicial o la disponibilidad de los edificios judiciales para meter nuevos jueces y funcionarios mediante obras y adecuaciones.

Buenos augurios

«Hemos hecho una propuesta de matices con respecto a la propuesta inicial que nos hizo el ministerio. La propuesta que hemos hecho nosotros coincide al 100% con la propuesta de que, por su cuenta, ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (que en su caso se vehicula a través del Consejo General del Poder Judicial). Por lo tanto, auguramos que estas propuestas serán atendidas por el ministerio», explicó hace pocos días Ramón Espadaler, conseller de Justicia. También se tendrá que elaborar una nueva relación de puestos de trabajo y habrá que concretar la forma de ejecución y el coste de las obras necesarias. Paralelamente, se tendrá que hacer una nueva propuesta de distribución de las 90 plazas suplementarias acordadas para el 2027. Espadaler afirmó que el aumento permitirá ganar «eficiencia y proximidad», así como acortar los tiempos de todos los asuntos que son a la justicia. El conseller también destacó que las nuevas plazas permitirán que la justicia sea «más próxima y ágil».

Salir de Barcelona

Asimismo, Espadaler remarcó que se atienden todas las jurisdicciones, y que sale de Barcelona para beneficiar «el conjunto del territorio». El reto es acabar con el colapso en los juzgados. En el 2025, los juzgados catalanes resolvieron 1.268.413 asuntos. Con las nuevas unidades, prefiere que en el 2026 se podrán resolver un 10% de los asuntos.

