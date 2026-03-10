La Diputación avanza en la nueva sede operativa de la plaza Imperial Tàrraco con 5 despachos finalistas

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La licitación para redactar el proyecto y dirigir las obras de rehabilitación del edificio de la plaza Imperial Tàrraco, futura sede operativa de la Diputación de Tarragona, ha dado un paso importante este martes. La Junta de Gobierno ha aprobado los cinco despachos finalistas, escogidos entre los diez que se presentaron: b720 Arquitectura SLP, Ruiz Larrea Arquitectura SLP, Pascual-Ausió-Fernández SCP, L35 Arquitectos SLP y Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer SLP.

La presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, ha destacado que «el proyecto avanza según el calendario previsto para que la nueva sede operativa sea una realidad a mediados del 2029». Ha resaltado también que los cinco estudios finalistas cuentan con una trayectoria acreditada y contribuirán a hacer del edificio un espacio emblemático, sostenible y con alta eficiencia energética.

Los despachos dispondrán de un mes por presentar sus propuestas, que serán valoradas por un jurado experto formado por miembros de la Diputación y del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). La valoración tendrá en cuenta tanto la calidad arquitectónica y la integración con el entorno —incluyendo la conexión con el edificio adyacente, el Edificio Síntesi- cómo la sostenibilidad y eficiencia energética, que representan el 50% de la puntuación total. La licitación tiene un presupuesto de 569.101 € (IVA no incluido) para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la dirección de obra.

Según los plazos previstos, una vez firmado el contrato con el equipo ganador, la redacción del proyecto podrá empezar en septiembre de 2026 con el objetivo de tener el proyecto básico antes de finales de año. Posteriormente se redactará el proyecto ejecutivo y se tramitarán las licencias necesarias, con la previsión de licitar las obras durante el último trimestre del 2027, con una inversión aproximada de 8,9 millones de euros.

Nueva sede operativa, mejor servicio

El proyecto de transformación del edificio de la Diputación en la plaza Imperial Tàrraco, anexo al Edificio Síntesis, servirá para concentrar los servicios operativos de la institución, con más de 600 trabajadoras y trabajadores, en un solo espacio, hecho que permitirá ganar en eficiencia, eficacia y, en definitiva, en mejor servicio público. El proyecto forma parte del Plan de Espacio de la Diputación de Tarragona.

En el Palau de la Diputación, desde donde se trasladarán 300 trabajadores y trabajadoras, se mantendrá la actividad institucional, política y de gobierno. Además, se prevé que también se ubique en un futuro el Museo de Arte Moderno de la Diputación.