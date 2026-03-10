Ampliarán el calado del Moll de Castella del Port de Tarragona para acoger barcos de gran capacidad

El Port ha iniciado este mes de marzo un banco de pruebas, que durará tres meses, con un presupuesto de 660.000 euros.Port Tarragona

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha iniciado un banco de pruebas para aumentar el calado del Moll de Castella además de 15 metros mediante la técnica del jet-grouting. La actuación estratégica permitirá la operativa de barcos de mayor capacidad. El banco de pruebas, que durará tres meses, está valorado en cerca de 660.000 euros para garantizar la máxima seguridad estructural antes de replicar la solución a todo el muelle y del dragado definitivo.

El objetivo final es adaptar el muelle a las necesidades de la logística marítima moderna y reforzar el papel del Puerto como motor económico del Mediterráneo, permitiendo el atraque de grandes mercantes que hasta ahora tenían limitaciones de calado para operar en esta zona.

El reto principal de este banco de pruebas es excavar el fondo marino sin desestabilizar el muelle existente. Para conseguirlo, el Port utilizará la técnica del jet-grouting. Este sistema de ingeniería consiste en inyectar cemento a alta presión al subsuelo para fijar la infraestructura antes de dragar.

Este tratamiento genera columnas de jet-grouting que permiten fijar y mejorar la estabilidad del terreno bajo los cimientos del muelle formado por cajones de hormigón. De esta manera, se puede dragar el material del fondo con total garantía que la estructura se mantendrá estable y segura.

Intervención

En el tramo Oeste de unos 240 metros se pasará de un calado de -14,4 m a un objetivo de -15,90 metros. Aquí se crearán columnas de refuerzo de más de 4 metros de ancho. También se actuará en el tramo Central de 450 metros, la zona más compleja, ya que la cota actual es de 12,40 m. Habrá que dragar unos 3,5 metros de fondo para llegar a la cota final objetivo de -15.90 metros. Las columnas de refuerzo aquí serán de mínimo 5 metros de ancho.

Antes de la obra definitiva, el Port ha iniciado este mes de marzo un banco de pruebas con un presupuesto de 660.000 euros y una duración prevista de tres meses. Se construirán 10 columnas de prueba para calibrar la maquinaria y asegurar que la inyección de cemento supera las barreras del rompeolas existente y sea capaz de mejorar el terreno según el predimensionado previo. Toda la información recopilada permitirá poder redactar el proyecto definitivo con más garantías.

Además, la obra incorporará estrictas medidas ambientales. Dada la complejidad geológica (gravas y arcillas del río Francolí), se instalarán cortinas antiturbididad para evitar que los sedimentos afecten a la calidad del agua y sistemas de decantación para gestionar los residuos de cemento.