Rubén Viñuales recibe la distinción de Mejor Dirigente Institucional en el ámbito deportivo

De izquierda a derecha: el conseller de Esports de la Generalitat, Berni Álvarez; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; y el exsecretario general del Deporte de la Generalitat, Pere Sust.Cedida

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, fue distinguido el pasado viernes con el premio a Mejor Dirigente Institucional que concede anualmente la Asociación Catalana de Dirigentes del Deporte. El galardón reconoce su tarea e implicación en la promoción de la actividad deportiva desde el ámbito institucional. La entrega se hizo durante la Noche del Dirigente en el Hotel Catalonia Plaza de Barcelona.

Este premio llega poco después de que el Ayuntamiento de Tarragona fuera distinguido con el Premio Nacional del Deporte por ser la ciudad de España que más contribuyó a la promoción deportiva el año 2024 y con el galardón Gigante Apoyo Institucional, Tarragona, mejor ciudad de deportes en reconocimiento al compromiso de la ciudad en el desarrollo y la promoción del deporte.

Durante el pasado 2025, Tarragona fue sede de 55 acontecimientos deportivos que han llenado las instalaciones deportivas municipales y numerosos espacios públicos de la ciudad. Estas citas deportivas reunieron a un total de 39.610 deportistas y 67.860 acompañantes (personal técnico y organizativo; y familiares), que generaron un gasto traducido en un impacto económico de más de 13 millones de euros en la ciudad.

Este 2026 se espera volver a batir récords: Entre los grandes acontecimientos que han escogido Tarragona se encuentran el Torneo Estatal, el Campeonato de España Absoluto y las copas del Rey y de la Reina de Tenis Mesa; la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa, el Campeonato de Europa de Triatlón 2026, el Tour de Francia y los juegos Specials Olympics.