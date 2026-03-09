Pablo López actuará este domingo en el Palau de Congresos de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El reconocido cantautor Pablo López actuará este domingo 15 de marzo en el Palacio de Congresos de Tarragona dentro de su gira El Niño del Espacio, un tour que está recorriendo los principales teatros y auditorios del país con una propuesta artística renovada y de gran formato. La cita promete ser uno de los acontecimientos musicales destacados de la temporada en la ciudad.

Después de consolidarse como una de las voces más personales y sólidas del panorama musical español, Pablo López presenta un espectáculo que combina emoción, virtuosismo al piano y una puesta en escena esmeradamente diseñada. El repertorio incluirá algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, junto a las nuevas composiciones que forman parte de esta etapa creativa marcada por la introspección y la evolución artística.

La gira acompaña el lanzamiento de su nuevo trabajo y del single que da nombre al tour, El Niño del Espacio, una pieza que refleja la sensibilidad y profundidad que caracterizan al artista malagueño. En directo, estas nuevas canciones adquieren una dimensión especial, por su banda y por una producción técnica que potencia la experiencia sonora y visual del espectáculo.

El concierto en Tarragona ofrecerá una velada cargada de matices, donde la proximidad con el público será uno de los ejes centrales. Pablo López es conocido por convertir cada actuación en un diálogo emocional con los asistentes, alternando momentos de intensidad con instantes íntimos en el piano que destacan su capacidad interpretativa.

Con esta parada en Tarragona, el artista reafirma su conexión con el público catalán y mujer continuidad en una gira que anticipa un 2026 repleto de nuevos proyectos y música. La actuación del domingo se perfila como una oportunidad única para disfrutar en directo de uno de los creadores más influyentes de la escena actual.

Las últimas entradas se pueden conseguir en la web Eternidad Acontecimientos.