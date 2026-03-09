Las fachadas de todos los tinglados del Moll de Costa se rehabilitarán este año

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Los tinglados del Moll de Costa lucirán fachadas renovadas este año. El Port de Tarragona acaba de abrir la licitación para adjudicar las obras de rehabilitación de las fachadas y los accesos de los Tinglados 1, 2, 3 y 4 del Moll de Costa. El proyecto, dotado con un presupuesto de 535.500 euros (IVA excluido), se financia íntegramente a través del programa del 2% cultural del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y tendrá un plazo de ejecución de nueve meses una vez se inicien los trabajos.

La intervención afectará a una superficie total de 4.000 metros cuadrados y contempla a una amplia batería de actuaciones para recuperar y consolidar el estado de estas estructuras centenarias. Entre las tareas previstas está la reparación de las fachadas —con sustitución de revestimientos y elementos de piedra deteriorados—, la restitución de piezas de acero de la estructura expuesta al exterior y la resolución de filtraciones en canalones y bajantes.

El proyecto también incluye la limitación de las zonas accesibles a pájaros —una problemática habitual en edificios portuarios—, la adecuación o sustitución de carpinterías con filtraciones de agua o aire, y la mejora de los accesos. En el caso del Tinglado 2, se renovará específicamente la zona de recepción. Los Tinglados del Moll de Costa están catalogados como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) dentro del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Tarragona. Esta catalogación reconoce su valor histórico, arquitectónico y cultural, y establece que cualquier intervención tiene que seguir los criterios de conservación previstos a la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán. Construidos entre finales del siglo XIX y principios del XX, estos edificios representan un ejemplo destacado de arquitectura industrial portuaria.

Siglos de historia

Entre los años 1922 y 1924 se trasladaron los tinglados 2 y 3, que estaban a cinco metros de la cerca del muelle hasta doce metros, con el fin de quedar alineados con el l y el 4. El cierre del Moll de Costa al uso comercial el año 1986 dio a estos edificios una función muy diferente de la que habían tenido. Originalmente destinados al almacenaje de mercancías, los tinglados se han reconvertido en las últimas décadas en espacios culturales y sociales de referencia para la ciudad, integrados en el paisaje urbano del frente portuario de Tarragona. Además, se trata de unos espacios que, por envergadura, no se encuentran en la ciudad para hacer acontecimientos o grandes exposiciones. La idea del Port es seguir explotando este carácter de los tinglados. Con esta actuación, el Port busca «reforzar su compromiso con la conservación de un legado patrimonial que, más allá de su valor arquitectónico, constituye un símbolo de la identidad portuaria y cultural», dicen desde la APT.