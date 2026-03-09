Denuncian la opacidad de Adif y reclaman transparencia sobre el estado de la red ferroviaria

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Red de Plataformas de Usuarias de Trenes de Cataluña ha denunciado la falta de transparencia de Adif a la hora de facilitar información sobre el estado real de la red ferroviaria. Según el colectivo, el organismo gestor de las infraestructuras no publica de manera clara datos relevantes, como las limitaciones temporales de velocidad que afectan numerosos tramos y que a menudo explican retrasos e incidencias en el servicio.

En este contexto, la plataforma Dignitat A les Vies ha impulsado recientemente una página web que permite consultar de forma clara y actualizada estas limitaciones a toda la red ferroviaria del Estado. La herramienta quiere ayudar a los usuarios a entender mejor las causas de las afectaciones habituales al servicio y aportar una transparencia que, según denuncian, la administración no está garantizando. Desde la Red de Plataformas aseguran que esta iniciativa no tendría que ser necesaria, ya que esta información tendría que ser pública y accesible, como ya pasa en otros países europeos.

Las entidades también consideran especialmente grave que Adif haya actuado para intentar hacer desaparecer esta web. Según explican, el ente ha contactado con proveedores de telecomunicaciones para bloquear el acceso y ha conseguido que empresas tecnológicas como Google o Fortinet la catalogaran erróneamente como página de phishing, una acusación que califican de infundada. Las plataformas alertan de que estas actuaciones suponen un precedente preocupante y un posible ataque al derecho de acceso a la información pública.

Ante esta situación, el colectivo reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Generalitat de Catalunya que actúen de manera inmediata para garantizar la transparencia y evitar cualquier forma de censura o bloqueo. También exigen a Adif que permita el acceso a la web y publique de manera abierta y regular los documentos con las limitaciones de velocidad de la red.

Según las plataformas, los usuarios sufren diariamente retrasos, cancelaciones y un servicio que consideran estructuralmente deficiente. Por eso defienden que la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real de la infraestructura ferroviaria que utiliza cada día y que se financia con recursos públicos. «Si los usuarios hemos tenido que crear una web para conocer el estado real de la red ferroviaria, el problema no es la web: es la opacidad de Adif », concluyen.