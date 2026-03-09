David Uclés: «No pienso en la posteridad, todos acabaremos bajo tierra y nadie nos recordará»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Tu novela tiene como escenario Barcelona. ¿Qué tiene la ciudad que la hace tan poderosa desde el punto de vista literario?

«Toda escritura nace de lecturas previas. Los escritores siempre dialogamos con otros autores, y nos diferenciamos de ellos o continuamos su tradición. Que una ciudad haya sido hogar y refugio de tantos escritores también influye: alguna cosa de esta tradición se impregna en quien escribe».

También fue hogar y refugio para ti. ¿Cómo fue tu estancia?

«Fue una experiencia muy bonita. Yo casi no conocía la ciudad, sólo había estado un día. Fui con una beca que cubría dos meses, pero finalmente me quedé medio año, porque me di cuenta de que necesitaba más tiempo para conocerla bien. Cada día exploraba alguna cosa nueva: un barrio, un parque, un museo. Probé la gastronomía catalana, pasé tiempo con amigos catalanes... Poco a poco la ciudad empezó a resultarme familiar, hasta el punto de sentirla casi como mi casa».

Descubriste la ciudad, pero también escritores catalanes.

«Sí, antes de venir yo conocía a muy pocos autores catalanes: no había leído Rodoreda, Pla, Espriu, Montserrat Roig o Verdaguer. En el caso de Rodoreda, se ha convertido en mi escritora preferida (ahora he escrito el prólogo y he dibujado la cubierta de la traducción de La mort i la primavera de Club Editor). Josep Maria Miró fue uno de los primeros que me recomendó leerla. Empecé por La plaça del Diamant, que me gustó, pero no me fascinó. Después leí Mirall trencat y ya me fascinó un poco más, pero después, La mort i la primavera, ya me cautivó completamente».

¿La leíste en catalán?

La mort i la primavera la empecé en catalán por curiosidad, aunque ya existía la traducción al castellano. Otras obras, como Solitud, sí que las tuve que leer en catalán. Me moría [río], pero quería hacerlo así».

En la novela, me llama la atención y me gusta la audacia de las protagonistas femeninas. ¿Era una cosa intencionada?

«No lo fue al principio. La novela nació a partir de un relato corto que escribí en 2021 para presentarme a la beca Montserrat Roig. En aquel relato aparecía Simone Weil tomando un anís, cuando se va la luz en la ciudad y se encuentra con Picasso, que le dice que se morirá. A partir de aquí empecé a ampliar la historia y fui incorporando figuras reales».

Hay tres mujeres, sin embargo, que sobresalen.

«Cuando acabé la novela me di cuenta de que tres piezas fundamentales eran mujeres: Rodoreda, Roig y Laforet. Entonces sí que decidí poner más énfasis, pero no había sido premeditado. También hay una responsabilidad personal: como feminista intento poner el foco en autoras cuyo trabajo ha sido silenciado o marginado. Pero siempre prima la obra. Si una obra me fascina, la incluyo independientemente de quien la haya escrito».

También me ha gustado mucho el uso de notas manuscritas.

«Empezó casi como un juego narrativo. Primero incluí una nota manuscrita de Carmen Laforet, y después me di cuenta de que había otros textos que podían aparecer así: cartas, mensajes, documentos. Y decidí, además, imitar la grafía real de cada autor. Y me gusta que el lector tenga que descifrar una letra que a veces es difícil de leer».

En la novela escribes: “De qué sirve la posteridad si no quedan hombres para verla”?. ¿Qué esperas tú de la posteridad?

«No pienso, soy bastante existencialista. Con el tiempo todos acabaremos bajo tierra y nadie se acordará de nosotros. La historia a largo plazo no existe. Lo que me importa es la gente que tengo alrededor ahora. Para mí vivir consiste en permitir que los otros puedan preguntarse qué hacen aquí. Intento contribuir para que las personas vivan con libertad, con derechos, en una sociedad donde puedan hacerse estas preguntas».

Muchos personajes de la novela pueden preguntar cómo y cuándo se murieron. ¿Tú la harías esta pregunta?

«Y tanto, me interesa mucho. Si me dijeran que es mañana, aprovecharía el día que me quedara. Y si fuera dentro de treinta años, viviría sin miedo: haría surf, parapente...».