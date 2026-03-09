Una columna militar llega al Port de Tarragona en dirección a Zaragoza

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Una columna de vehículos militares ha llegado este fin de semana al Port de Tarragona procedente de Ceuta. Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno a Diari Més, el barco militar 'El Camino Español' ha atracado en las instalaciones portuarias transportando vehículos y material de varias unidades de las comandancias militares de Ceuta y Melilla.

Este lunes se ha descargado el material y los vehículos. Una vez en el suelo, los carros de combate han sido trasladados hasta por ferrocarril, mientras que los vehículos de ruedas han sido desplazados por carretera hasta Aragón.

Todo este despliegue forma parte de un ejercicio militar programado que se llevará a cabo en el Campo de Maniobras de San Gregorio, situado en Zaragoza. Se trata de un entrenamiento habitual que se realiza periódicamente y que tiene como objetivo preparar las unidades militares en diferentes escenarios operativos.

Esta actuación forma parte de las maniobras anuales del ejército y no tiene ninguna relación con los conflictos internacionales actuales. Estas operaciones de traslado de material y vehículos militares se llevan a cabo regularmente para garantizar la preparación y coordinación de las diferentes unidades, y tienen una duración aproximada de un mes.