El Ayuntamiento de Tarragona pone en marcha los trabajos de repintado de la escalera interior del Pretori

El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado este lunes los trabajos de mejora de la escalera interior de madera del Pretori romano. Les tareas se alargarán hasta el próximo 29 de marzo. Por este motivo se generará un nuevo circuito de acceso a los visitantes.

Los trabajos consisten en pulir los peldaños para quitarles el barniz y la pintura actuales; preparar la superficie para poder repintar después, con pulidoras y aspiradoras. Y seguidamente se llevará a cabo una imprimación y varias capas de tinte y barniz.

Durante la visita al monumento, una vez se finalice la visita a la Sala de la Tecleta, se saldrá por la pasarela de madera. En caso de que se quiera visitar la Sala Gótica y el tejado, se tendrá que acceder por la escalera-hasta ahora sólo de salida- de la plaza del Rei. Mientras que la sala de la Bóveda del sarcófago de Hipòlit, queda cerrada al público. El hecho es que sólo se puede acceder en ascensor y dado el número de visitantes diarios, se hace inviable el servicio.

Hasta finalización de los trabajos, el acceso al monumento es gratuito, puesto que no se puede visitar de manera cumplida.