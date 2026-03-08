Sucesos
Quema una barraca junto a la A-27 en Tarragona sin causar heridos
El aviso del incendio se ha recibido a las 5.36 horas y los Bombers han apagado el fuego con cinco dotaciones
Una barraca ha quemado esta mañana en Tarragona, junto a la autovía A-27, a la altura del punto kilométrico 3,9.
Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso del incendio se ha recibido a las 5.36 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cinco dotaciones para trabajar en la extinción del fuego.
El incendio ha afectado aproximadamente 60 metros cuadrados y ha quedado totalmente apagado a las 6.23 horas. Los servicios de emergencia han confirmado que no constan personas heridas a raíz de este suceso.