Quema una barraca junto a la A-27 en Tarragona sin causar heridos

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Una barraca ha quemado esta mañana en Tarragona, junto a la autovía A-27, a la altura del punto kilométrico 3,9.

Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso del incendio se ha recibido a las 5.36 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cinco dotaciones para trabajar en la extinción del fuego.

El incendio ha afectado aproximadamente 60 metros cuadrados y ha quedado totalmente apagado a las 6.23 horas. Los servicios de emergencia han confirmado que no constan personas heridas a raíz de este suceso.