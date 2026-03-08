Diari Més

Quema una barraca junto a la A-27 en Tarragona sin causar heridos

El aviso del incendio se ha recibido a las 5.36 horas y los Bombers han apagado el fuego con cinco dotaciones

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

Una barraca ha quemado esta mañana en Tarragona, junto a la autovía A-27, a la altura del punto kilométrico 3,9.

Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso del incendio se ha recibido a las 5.36 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cinco dotaciones para trabajar en la extinción del fuego.

El incendio ha afectado aproximadamente 60 metros cuadrados y ha quedado totalmente apagado a las 6.23 horas. Los servicios de emergencia han confirmado que no constan personas heridas a raíz de este suceso.

