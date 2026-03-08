Detenido en Tarragona por provocar un accidente mientras conducía drogado

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado en Tarragona el conductor de un turismo que dio positivo por drogas y circulaba por la carretera C-31b, para provocar una colisión lateral con una furgoneta que acabó saliendo de la vía y cayendo en una zona de cañas situada al lado de la carretera.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han precisado en EFE que el detenido es un hombre de 56 años que ha dado positivo en THC y cocaína.

El detenido conducía a gran velocidad por una vía con agua acumulada por la lluvia y la policía autonómica le atribuye también un delito de conducción temeraria.

A la furgoneta accidentada viajaban dos adultos y seis menores, aunque están bien. Los menores fueron atendidos en el CAP de Salou, mientras que un adulto resultó herido leve y trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona.