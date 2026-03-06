Tarragona reanuda este fin de semana el programa de Patios Abiertos en cinco escuelas de la ciudad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El programa de Patios Abiertos de Tarragona se vuelve a poner en marcha este fin de semana, los días 7 y 8 de marzo, con la apertura de los patios de cinco centros educativos de la ciudad: Saavedra, Serrallo, Campclar, Sant Pere y Sant Pau i Arrabassada. Esta iniciativa permitirá que niños y jóvenes puedan utilizar las instalaciones deportivas de los centros fuera del horario lectivo para practicar actividad física y disfrutar de un espacio de ocio seguro.

Los patios estarán abiertos los sábados de 16 h a 20 h y los domingos de 9.30 h a 13.30 h. Durante estas horas, la ciudadanía podrá hacer uso de las pistas deportivas para realizar actividades deportivas de manera libre, con la supervisión de monitores y monitoras.

La gestión y dinamización del servicio irá a cargo del Consejo Deportivo del Baix Camp. El proyecto está financiado por la consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Tarragona a través del programa Tiempo x Cuidados y coordinado por Tarragona Esports con la colaboración e implicación de las escuelas participantes.

Los patios de las cinco escuelas no abrirán durante los periodos de vacaciones escolares y, con respecto a la normativa de uso, los menores de 12 años tienen que ir acompañados de una persona adulta, quien puede permanecer en la escuela o bien marcharse y volver a buscar a los niños antes de finalizar el horario del servicio. Para acceder a los patios hace falta inscripción, la cual es gratuita y se puede hacer en el mismo patio, en línea (https://inscripcions.tarragona.cat/ca/patisoberts2026tarragona) o en cualquier instalación deportiva municipal. Una vez hecha esta primera inscripción, no habrá que volver a formalizarla.