Les obras de la Necrópolis avanzan con la sustitución de las cubiertas del yacimiento arqueológico

A la izquierda de la imagen, una de las cubiertas viejas retiradas los últimos días. A la derecha, las nuevas estructuras metálicas que se están montando.Gerard Marti Roig

Tarragona

Les obras para rehabilitación integral de la Necrópolis Paleocristiana de Tarraco avanzan según el calendario previsto. Esta semana, se está realizando la reconstrucción de las cubiertas que protegen la parte del yacimiento arqueológico que se encuentra al aire libre. La actuación forma parte de la tercera fase del proyecto, que está presupuestada en 1,8 millones de euros y que incluye también la rehabilitación de la nave Motores.

Según indican fuentes del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT), ya se han retirado tres de las antiguas cubiertas, que presentaban un alto grado de degradación después de décadas de exposición a la intemperie. En los próximos días, se desmontará el resto. Paralelamente, se están montando las estructuras metálicas que sostendrán las nuevas cubiertas. Los trabajos se están haciendo en un espacio adyacente, a la zona donde había antiguamente los almacenes de Ducados.

La reconstrucción se está llevando a cabo respetando el diseño original concebido por Emilio Pérez Piñero el año 1971, pero incorporando materiales más resistentes a las inclemencias meteorológicas y con mejores prestaciones de conservación. Con respecto a la nave Motores, el proyecto prevé la rehabilitación integral de este edificio, que será lo único que se mantendrá en la finca de la antigua fábrica de tabacos contigua en la Necrópolis. Hace falta recordar que el Ayuntamiento ha cedido este espacio al Estado con el objetivo de integrarlo en el conjunto patrimonial gestionado por el MNAT y ampliar así las posibilidades de uso e interpretación del recinto.

La tercera fase se está ejecutando en paralelo en la segunda, que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros. Esta etapa contempla la remodelación completa del espacio de jardín, que se convertirá en un parque de acceso gratuito, así como la integración visual del yacimiento dentro de la trama urbana mediante la creación de taludes. También incluye la rehabilitación del edificio del museo y la ampliación del módulo de servicios, además de una reordenación de los accesos y varias actuaciones de restauración en el yacimiento arqueológico.

El proyecto de rehabilitación integral ha sido redactado por el equipo tarraconense Urbana Strata, integrado por los arquitectos Pau Jansà, Genís Boix, Amàlia Jansà, Eduard Polo, Andreu Pont y Manuel Prieto, el arquitecto técnico Joan Maria Tomàs y el museógrafo Ignasi Cristià. Su ejecución se inició el verano del 2024 con una primera fase centrada en la restauración de las cubiertas del edificio del museo, una intervención que supuso una inversión de unos 400.000 euros.

Cumplir el calendario

Toda la obra civil tendrá que estar finalizada este mes de junio, según el calendario fijado. Una vez completados los trabajos, que supondrán una inversión global de unos 9 millones de euros —financiados por el Ministerio de Cultura a través de los fondos europeos Next Generation-, la Necrópolis de Tarraco lucirá totalmente renovada. A pesar de eso, todavía no hay una fecha fijada para la reapertura al público, ya que quedará pendiente el diseño y ejecución del nuevo proyecto museográfico del museo situado en el centro del yacimiento, cerrado desde el año 1992.