Impulsan un estudio para definir la Agencia Metropolitana de Atracción de Inversiones

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Asociación para el Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona ha iniciado los trabajos para estructurar el contenido operativo de la futura Agencia de Competitividad y Atracción de Inversiones. La idea es que, durante los próximos meses, se elabore un estudio para definir con precisión el papel de este nuevo organismo, evitar solapamientos con las estructuras municipales existentes y establecer un modelo viable desde el primer año de funcionamiento.

Desde la Asociación remarcan que «este encargo tiene un carácter claramente operativo». Es decir, no se trata de elaborar un nuevo plan estratégico, sino de «concretar funciones, servicios, mecanismos de coordinación y una hoja de ruta que permita poner en marcha la agencia de manera efectiva».

El proyecto incluirá una fase de escucha territorial estructurada y se trabajará con la comisión correspondiente, con equipos técnicos municipales y con los principales agentes socioeconómicos del Camp de Tarragona. Este proceso permitirá recoger expectativas, necesidades y propuestas, así como incorporar el conocimiento acumulado al territorio antes de concretar el modelo operativo definitivo.

La asistencia técnica ha sido adjudicada a Liz Monfort, profesional con experiencia en desarrollo económico y promoción territorial, vinculada a entornos institucionales e iniciativas orientadas a la competitividad. Su perfil responde a las necesidades de un encargo que requiere «capacidad de articulación de actores, construcción de diagnosis compartida y definición de un modelo funcional aplicable». El resultado de los trabajos tendrá que definir «una estructura ligera y coordinada», con servicios prioritarios identificados y un calendario claro de implementación.

Órgano ejecutivo

Este proyecto se enmarca en uno de los retos centrales de la Asociación para el Impulso Metropolitano: la creación de un futuro órgano ejecutivo supramunicipal, que podría nacer como consorcio o mancomunidad. Esta estructura se plantea con dos áreas diferenciadas: por una parte, la Agencia de Competitividad, orientada a la promoción internacional, la captación de inversión y el fomento de la innovación; y de la otra una Dirección de Planificación Estratégica encargada de coordinar las líneas de desarrollo del territorio con una visión a largo plazo.