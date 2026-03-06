Homenajean a Rodrigo Knafo, el joven tarraconense muerto hace 50 años por la represión policial en una protesta en Tarragona

Juan Gabriel Rodrigo Knafo murió en la manifestación del 5 de marzo de 1976 celebrada en Tarragona para denunciar la Matanza de Vitoria, que se había producido dos días antes. Según la versión oficial, el joven, de 19 años, huía de dos agentes cuando cayó al vacío accidentalmente desde un terrado de la calle Unión. Su familia no se han creído nunca la versión policial y piden que se aclaren las causas de su muerte.

Esta semana, se han programado proyecciones de documentales y conferencias en el marco de la conmemoración del 50.º aniversario de su defunción. Como cada año, se ha organizado un acto este sábado para recordarlo. El homenaje se ha trasladado al Teatro Tarragona por la previsión de lluvia, pero se mantiene la ofrenda floral.

El 3 de marzo de 1976, la policía disparó contra los obreros que celebraban una asamblea en la iglesia de Sant Francesc de Asís de Vitoria. La actuación policial se saldó con cinco víctimas mortales y más de setenta heridos. Dos días más tarde, 3.000 trabajadores que trabajaban en el montaje de la refinería decidieron manifestarse en Tarragona para protestar contra la represión policial de Vitoria y para mostrar su solidaridad con las víctimas.

A pesar de las "violentas y continúas" cargas policiales, unos centenares de manifestantes llegaron hacia las cuatro de la tarde en la Rambla Nueva. Entre ellos había Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que fue perseguido por dos agentes hasta el terrado del edificio número 7 de la calle Unió, desde donde se precipitó mortalmente al vacío. En el acto de homenaje de 2024, sus familiares ya pidieron poder exhumar el cuerpo para aclarar las causas de la muerte.

En septiembre de 2025, Junts, ERC, Comuns y la CUP presentaron conjuntamente una propuesta de resolución a la Comisión de Justicia y Calidad Democrática para dignificar la muerte de Rodrigo Knafo. La aprobación de esta resolución permitirá volver a investigar los hechos para aclarar las causas y también reparar su nombre y honor.

Cambio de lugar del homenaje por la lluvia

El homenaje se celebrará a las 12 del mediodía de este sábado en el vestíbulo del Teatro Tarragona. La ubicación se ha cambiado por las previsiones de lluvia. El acto se enmarca en el Programa de Memoria Democrática de Tarragona - El tardofranquismo y la transición. Una vez se acabe, los participantes se desplazarán hasta la calle Unió para hacer la tradicional la ofrenda floral, como cada año. Previamente, se han celebrado conferencias y proyecciones de documentales, como por ejemplo, 'Las tres muertes de Teófilo del Valle', del guionista y director Manuel de Juan Navarro o la conferencia- debate 'La querella argentina', a cargo de Jacinto Lara Bonilla, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

Este viernes por la noche también se ha programado la charla 'Les mobilitzacions populars, la repressió, l'ordre públic i les forces policials en el marc del franquisme i la Transició', que irá a cargo de David Ballester Muñoz, historiador y autor de varios libros donde se trata el tema de la represión policial. El sábado, además, se hará la proyección del cortometraje de ficción Inor Ez (Nadie), dirigido por Eloi Beato, con motivo del quincuagésimo aniversario de la masacre de Vitoria.