Aumentan un 23% los aspirantes a militar en Tarragona durante la convocatoria del 2026

La primera convocatoria abierta por el Ministerio de Defensa este 2026 sitúa el Campo de Tarragona entre las provincias que han visto un incremento de los solicitantes para acceder a las plazas de Tropa y Marinería, en concreto, un 23% más de aspirantes con respecto al año 2025. El periodo de acceso inició el pasado 9 de enero con 4.527 plazas ofrecidas sólo en la primera convocatoria estatal, 85 más que el año pasado.

El primer ciclo finalizará el 4 de mayo, pero la previsión es que aumente el número de plazas también durante el segundo periodo, que abrirá entre el 5 de junio y el 12 de julio. El objetivo, de acuerdo con el Ministerio es que el 22 de enero del 2027, el ejército aumente casi 12.000 efectivos de Tropa y Marinería después de los plazos de pruebas.

Durante las convocatorias del año pasado, casi una cuarentena de aspirantes se presentaron a las solicitudes desde Tarragona. Este año, la cifra ha aumentado en un solo periodo de solicitudes y prevé incrementar durante la segunda fase. Una necesidad manifestada por el Ministerio de Defensa, que en los informes publicados a finales del 2025 destacaba la reducción en 823 efectivos en todos los niveles de las Fuerzas Armadas del Estado.

Una situación también notable en la cantidad de aspirantes a las plazas de Tropa y Marinería, que decreció de 4,30 personas por plaza en 4,20 durante el 2024 después de que el aumento de plazas no fuera proporcional (8.062) al número de aspirantes (33.777). Entre las estadísticas del 2024, también resaltaba el incremento de solicitudes y aceptaciones de mujeres casi al 15% de los aspirantes, mientras los hombres disminuían hasta el 85%.

Propuesta educativa

La influencia militar en la provincia de Tarragona también se incorporará a 19 centros educativos, seleccionados para llevar a cabo videoconferencias con miembros civiles y militares de la Base Antártica Española ‘Gabriel de Castilla’. El objetivo es explicar a los alumnos los proyectos de investigación que se llevan a cabo en la Base Antártica.

Durante este 2026, dos centros han participado en estas videoconferencias informativas: la Escuela Sant Pau Apòstol y The British School of Costa Daurada. En total, más de un centenar de alumnos asistieron en ambos centros tarraconenses.

Durante las charlas, se explicaron proyectas hasta seis proyectos, como Polaromics, relacionado con la biogeografía y la adaptación de procariotas en biomas polares, o la Serie Histórica Meteorológica, vinculada al mantenimiento y apoyo de las estaciones meteorológicas en la zona de la Antártica durante la temporada 2025-2026.